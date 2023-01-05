68-летняя модель Кристи Бринкли показала идеальную фигуру в купальнике

Кристи опубликовала несколько фото со своего новогоднего отдыха на яхте.

Related video

68-летняя модель Кристи Бринкли, звезда журнала Sports Illustrated, опубликовала новые фото в купальнике. Об этом пишет Daily Mail.

Кристи пожелала своим подписчикам счастливого Нового года 2023, показав свой отпуск на яхте у островов Теркс и Кайкос на Карибах.

[ + – ] Кристи Бринкли поздравила своих подписчиков с Новым годом

Кристи продемонстрировала свою безупречную фигуру в розовом купальнике и легкой накидке.

"С Новым годом с Теркс и Кайкос! Пусть 2023 год будет полон счастливых дней от рассвета до заката!", — написала она в подписи к фото.

Недавно Кристи сообщила, что ее 37-летняя дочь Алекса помолвлена. А сама она пока не ищет новых отношений.

"Я не ищу романтики — есть мнение, что когда не ищешь, то она сама тебя находит", — пошутила модель.

И отметила, что у нее, у которой было четыре брака и четыре развода, совета о семейной жизни точно не стоит спрашивать.

Алекса – дочь Кристи и певца Билли Джоэла, который посвятил модели хит Uptown Girl.

[ + – ] Кристи Бринкли в юности

Всего у Кристи трое детей от трех мужей. В первом браке детей у нее не было. С Билли она до сих пор дружит, так что он иногда приходит к ней в гости и играет на рояле.

Недавно она рассказала о секрете своей молодости. Кристи напомнила, что стала вегетарианкой еще в 13 лет и с той поры соблюдает диету, богатую овощами и фруктами.

А не смотря на свою любовь к солнцу, она всегда использует мощные солнцезащитные средства и тщательно увлажняет кожу.

Также среди ее секретов сон и активная жизнь. По мнению модели, очень важно высыпаться и соблюдать режим.