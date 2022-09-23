68-летняя модель Кристи Бринкли рассказала, что секрет ее молодости в "радужной" диете

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Кристи посоветовала также высыпаться и избегать обезвоживания

Модель Кристи Бринкли, которая в 68 лет выглядит куда моложе своего возраста и продолжает сниматься для глянца, рассказала, в чем секрет ее молодости. Об этом пишет Daily Mail.

Она напомнила, что стала вегетарианкой еще в 13 лет и уже много лет соблюдает диету богатую овощами и фруктами.

"То, что вы делаете каждый день, определяет, насколько здоровым и энергичными вы будете. Высыпайтесь, соблюдайте "радужную" диету, избегайте обезвоживания, защищайте свою кожу и заботьтесь о ней 24 часа в сутки", — рассказала модель.

По словам Кристи Бринкли секрет ее молодости в четырех секретах: это сон, диета, увлажнение и защита кожи.

[ + – ] Кристи Бринкли прекрасно выглядит в 68 лет

А радужная диета – это просто употреблять в пищу овощи и фрукты всех цветов радуги. Бринкли рассказала, что ее завтрак – это сырой овес с ягодами и орехами.

"На обед я ем зелень и делаю салат, затем добавляю белок, такой как бобы или орехи", — призналась она и отметила, что ужин ничем не отличается от обеда, но иногда она добавляет к овощам пасту, фасоль, рис, или киноа.

Бринкли добавила, что каждый день использует солнцезащитный крем и антивозрастную косметику.

"Мне нравится знать, что под любым солнцезащитным кремом или косметикой я использую мощные активные ингредиенты, работающие на меня, дающие мне как немедленные, так и долгосрочные результаты", — рассказала Бринкли, напомнив, что к правильному питанию и уходу за собой приучила и трех своих детей.

[ + – ] Кристи Бринкли прекрасно выглядит в 68 лет

Она признала, что один раз колола ботокс, но результат ей не понравился.

"Я не делаю ботокс, потому что мне нравится двигать своим лицом и выражать эмоции. Один раз я делала уколы, но этот опыт был не слишком удачным и я его больше не повторяла", — рассказала Кристи. Однако она делала филлеры и лазерные процедуры.

"Я старею в своем собственном темпе. И мне нравится, что сегодня мы можем выбирать, как мы хотим стареть", — рассказала модель.

Напомним, ранее Кристи Бринкли пошла на операцию, но это была не косметическая процедура. Она уже давно страдала от последствий травмы, полученной во время катания на лыжах.