68-річна модель Крісті Брінклі розповіла, що секрет її молодості в "райдужній" дієті

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Крісті порадила також висипатися й уникати зневоднення.

Модель Крісті Брінклі, яка у 68 років має набагато молодший за свій вік вигляд і продовжує зніматися для глянцю, розповіла, в чому секрет її молодості. Про це пише Daily Mail.

Вона нагадала, що стала вегетаріанкою ще в 13 років і вже багато років дотримується дієти, багатої на овочі та фрукти.

"Те, що ви робите кожен день, визначає, наскільки здоровим і енергійними ви будете. Висипайтеся, дотримуйтеся "райдужної" дієти, уникайте зневоднення, захищайте свою шкіру та дбайте про неї 24 години на добу", — розповіла модель.

За словами Крісті Брінклі, секрет її молодості в чотирьох секретах: це сон, дієта, зволоження та захист шкіри.

[ + – ] Крісті Брінклі має чудовий вигляд у 68 років

А райдужна дієта — це просто вживати в їжу овочі та фрукти всіх кольорів веселки. Брінклі розповіла, що її сніданок — це сирий овес із ягодами та горіхами.

"На обід я їм зелень і роблю салат, потім додаю білок, такий як боби або горіхи", — зізналася вона та зазначила, що вечеря нічим не відрізняється від обіду, але іноді вона додає до овочів пасту, квасолю, рис або кіноа.

Брінклі додала, що щодня використовує сонцезахисний крем і антивікову косметику.

"Мені подобається знати, що під будь-яким сонцезахисним кремом або косметикою я використовую потужні активні інгредієнти, які працюють на мене, дають мені як негайні, так і довгострокові результати", — розповіла Брінклі, нагадавши, що до правильного харчування й догляду за собою привчила і трьох своїх дітей.

[ + – ] Крісті Брінклі має чудовий вигляд у 68 років

Вона визнала, що один раз колола ботокс, але результат їй не сподобався.

"Я не роблю ботокс, бо мені подобається рухати своїм обличчям і виражати емоції. Одного разу я робила уколи, але цей досвід був не надто вдалим, і я його більше не повторювала", — розповіла Крісті. Однак вона робила філери та лазерні процедури.

"Я старію у своєму власному темпі. І мені подобається, що сьогодні ми можемо обирати, як ми хочемо старіти", — розповіла модель.

Нагадаємо, раніше Крісті Брінклі пішла на операцію, але це не була косметична процедура. Вона вже давно страждала від наслідків травми, отриманої під час катання на лижах.