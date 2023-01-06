Как накрыть стол на Рождество за 1500 гривен. Топ-5 блюд на праздничный стол

Если в Сочельник на столе должны быть 12 постных блюд, то 7 января уже можно накрыть стол с размахом, но с соблюдением некоторых традиций.

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Православный рождественский стол 7 января следует накрывать с соблюдением некоторых правил. В отличие от новогоднего стола, на Рождество отдается дань народным традициям, а значит и блюда подаются с историей. Это особенный набор блюд, которые подают на стол десятилетиями.

Например, на традиционном православном рождественском столе обязательно должна быть кутя, ее едят в Сочельник, после появления на небе первой звезды, и узвар. Они же являются обязательными блюдами и 7 января.

Если Новый год можно отмечать где угодно, то Рождество – это семейный праздник. В Сочельник и на следующий день за столом собираются самые близкие люди.

Многие традиции были утеряны, но правило одно: Рождественский стол должен быть богато накрыт. И на нем должно быть одно цельное блюдо, занимающее центральное место. Оно является символом единения, как Иисус Христос объединял апостолов.

Итак, на рождественском столе должны быть:

Кутя;

Узвар;

Соленья;

Хлеб.

А что приготовить еще, сейчас расскажет Фокус. В топ-5 рождественских блюд будет запеченная утка, запеченный карп, рождественское имбирное печенье, вареники с капустой и вкуснейшие голубцы.

Запеченная утка с яблоками

[ + – ] Запеченная утка с яблоками Фото: pustunchik.ua

Ингредиенты:

Утка – одна тушка;

Три зубчика чеснока;

Шесть кислых яблок;

Картофель – 1 кг;

Мед, гвоздика, тимьян, соль, молотый черный перец.

Срежьте с утки лишний жир. Его потом можно вытопить и использовать для других блюд. Натрите тушку утки солью , тимьяном и перцем снаружи и внутри. Измельчите чеснок и натрите утку им также. В финале смажьте утку медом. Это придаст ей красивый оттенок и приятный вкус.

Оставьте утку хотя бы на 20 минут, чтобы она немного пропиталась ароматами.

Яблоки следует брать крепкие и кислые, при запекании они получатся очень вкусными, впитав в себя ароматы мяса. Разрежьте их на четыре части, удалите семечки. Воткните в четвертинки гвоздички, не более пяти штук и нафаршируйте ими утку.

Далее утку можно запекать в утятнице, засунуть ее в рукав для запекания, или запекать в огнеупорной форме, накрыв сверху фольгой. Запекать нужно в духовке, разогретой до 200 градусов. Время запекания зависит от мощности духовки и от размеров птицы, но уйдет на это не менее полутора часов.

За полчаса до окончания готовки обложите утку картофелем, порезанным дольками и четвертинками оставшихся яблок. Снимите с утки фольгу, пусть чуть-чуть подрумянится.

Голубцы

[ + – ] Голубцы с мясом Фото: Євген Клопотенко

Традиционно, голубцы готовят из белокочанной капусты, но мы рекомендуем попробовать савойскую. Ее листья более пластичные и мягкие, а значит, их достаточно буквально на полминуты окунуть в кипящую воду, а ее ореховый вкус придаст голубцам интересный оттенок.

Ингредиенты:

Головка савойской капусты;

Полстакана риса (или больше, если вы хотите);

Мясной фарш – 500 гр;

Одна луковица;

Одна морковь;

Сметана – 300 гр;

Томатная паста, немного сахара, соль, молотый черный перец.

Закипятите воду в кастрюле, посолите и добавьте немного сахара, чтобы капустные листья остались хрустящими. Разберите кочан по листочку. Срежьте грубые волокна. Опустите капустные листья в кипяток буквально на полминуты. У савойской капусты текстура листьев нежная, так что важно их размягчить, а не переварить.

Лук и морковь нарежьте кубиками. Морковь можно натереть на крупной терке. Поставьте вариться рис в пропорции: на 1 часть риса – две части воды. Варите пять минут после закипания. Затем выключите огонь и подержите под крышкой еще 15 минут.

Поджарьте лук и морковь на растительном масле. И добавьте в мясной фарш. Добавьте отваренный рис, посолите и поперчите, добавьте любимую зелень и приправы, хорошо перемешайте и отбейте фарш.

Теперь берите листики капусты и заворачивайте в них начинку. Завернутые голубцы укладывайте в форму. Вы можете довести их до готовности в духовке, или на плите. Так что выбирайте: форма для запекания, или кастрюля. Залейте голубцы смесью сметаны и томатной пасты.

Если готовите голубцы в духовке, то доводите их до готовности при температуре 180 градусов в течение 45 минут. Если на плите – то на маленьком огне, под крышкой, в течении такого же времени.

Запеченный карп

[ + – ] Запеченный карп Фото: gastronom.ru

Ингредиенты:

Тушка карпа;

Один апельсин;

Изюм – три ст. л.;

Сливочное масло – 50 гр;

Молотый мускатный орех, молотый черный перец, соль.

Промойте карпа и выпотрошите его. Очистите чешую и снова тщательно помойте, обсушите бумажными полотенцами. Натрите солью, перцем и мускатным орехом. Расстелите фольгу и положите на нее рыбу. Нарежьте сливочное масло тонкими ломтиками, а апельсин кружочками. Обложите карпа маслом и апельсином снаружи и внутри. Внутрь тушки положите предварительно запаренный в кипятке изюм. Заверните рыбу в фольгу, лучше в два слоя и запекайте в разогретой до 200 градусов духовке около получаса.

Вареники с капустой

[ + – ] Вареники с квашеной капустой Фото: Євген Клопотенко

Ингредиенты:

Для заварного постного теста:

Мука — 350 гр;

Горячая вода — 200 мл;

Растительное масло — 3 ст. л.;

Щепотка соли.

Для начинки:

Квашеная капуста – 400 гр;

Одна небольшая луковица;

Растительное масло.

Замесите постное тесто для вареников. Нагрейте воду, пока не покажется пар. В миску высыпьте муку, влейте горячую воду, киньте щепотку соли и добавьте три столовые ложки растительного масла. Перемешайте сначала ложкой, так как тесто горячее, а потом вымешайте вручную. Припылите мукой, если тесто слишком липкое.

Скатайте тесто в шар, оберните в пищевую пленку и отправьте в холодильник на полчаса. И время готовить начинку. Луковицу очистите и мелко нарежьте, обжарьте на растительном масле до золотистого цвета. Добавьте квашеную капусту. Лучше ее порезать помельче, чтобы было удобней есть. Протушите с луком около 15 минут.

Достаньте тесто, тонко раскатайте, вырежьте кружочки стаканом, кладите начинку и залепливайте, красиво, или, как получится, на вкус это не повлияет. Варите вареники в подсоленной воде. Готовые вареники можно приправить поджаренным луком, или просто растительным маслом, чтоб не слиплись.

Имбирное печенье

[ + – ] Имбирное печенье Фото: Соцсети

Ингредиенты:

Мука — 200 гр;

Одно яйцо;

Сахар – 1 стакан;

Разрыхлитель – 1 ч. л;

Сливочное масло – 100 гр;

Тертый имбирь — 2,5 ч. л.;

Молотая корица — 1 ч. л.;

Гвоздика – 5 штук;

Мед — 3 ч. л.;

Молотый кардамон – 1 ч. л.

Специи можно слегка прогреть на сухой сковороде, чтобы раскрыть их аромат, можно этот этап пропустить. Измельчите их в ступке, или возьмите готовые измельченные. Добавьте натертый на мелкой терке имбирь.

Всыпьте муку, смешанную с разрыхлителем. В отдельной миске разотрите мягкое сливочное масло и сахар. Сахара можно взять меньше, если не хотите, чтобы печень было слишком сладким. Добавьте яйцо и мед, снова перемешайте. Всыпьте муку с разрыхлителем. Вымесите тесто руками, скатайте в шар, оберните пленкой и отправьте в холодильник минимум на час.

После раскатайте тонко тесто, вырежьте печеньница: формочками, или просто стаканом. Выложите на противень, смазанный пергаментом и выпекайте в разогретой до 180 градусов духовке. Доставайте, как только печенье начнет румяниться, это произойдет через семь минут.