Як накрити стіл на Різдво за 1500 гривень. Топ 5 страв на святковий стіл

Якщо на Святвечір на столі має бути 12 пісних страв, то 7 січня вже можна накрити стіл із розмахом, але з дотриманням деяких традицій.

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Православний різдвяний стіл 7 січня слід накривати з дотриманням деяких правил. На відміну від новорічного столу, на Різдво віддається данина народним традиціям, а отже, і страви подаються з історією. Це особливий набір страв, які подають на стіл десятиліттями.

Наприклад, на традиційному православному різдвяному столі обов'язково має бути кутя, її їдять на Святвечір, після появи на небі першої зірки, і узвар. Вони є обов'язковими стравами й 7 січня.

Якщо Новий рік можна відзначати будь-де, то Різдво — це сімейне свято. У Святвечір і наступного дня за столом збираються найближчі люди.

Багато традицій були втрачені, але правило одне — різдвяний стіл має бути багато накритий. І на ньому має бути одна цільна страва, що займає центральне місце. Воно є символом єднання, як Ісус Христос поєднував апостолів.

Отже, на різдвяному столі мають бути:

кутя;

узвар;

соління;

хліб.

А що приготувати ще, зараз розповість Фокус. У топ 5 різдвяних страв буде запечена качка, запечений короп, різдвяне імбирне печиво, вареники з капустою та найсмачніші голубці.

Запечена качка з яблуками

[ + – ] Запечена качка з яблуками Фото: pustunchik.ua

Інгредієнти:

Качка — одна тушка;

Три зубчики часнику;

Шість кислих яблук;

Картопля — 1 кг;

Мед, гвоздика, чебрець, сіль, мелений чорний перець.

Зріжте з качки зайвий жир. Його потім можна витопити й використовувати для інших страв. Натріть тушку качки сіллю, чебрецем і перцем зовні та всередині. Подрібніть часник і натріть качку ним також. У фіналі змастіть качку медом. Це надасть їй гарного відтінку та приємного смаку.

Залишіть качку хоча б на 20 хвилин, щоб вона трохи просочилася ароматами.

Яблука слід брати міцні та кислі, під час запікання вони вийдуть дуже смачними, ввібравши аромати м'яса. Розріжте їх на чотири частини, видаліть насіння. Встроміть у четвертинки гвоздички, не більше п'яти штук, і нафаршируйте ними качку.

Далі качку можна запікати в гусятниці, засунути її в рукав для запікання або запікати у вогнетривкій формі, накривши зверху фольгою. Запікати потрібно в духовці, розігрітій до 200 градусів. Час запікання залежить від потужності духовки та від розмірів птиці, але піде на це не менше півтори години.

За пів години до закінчення готування обкладіть качку картоплею, порізаною часточками, та четвертинками яблук, що залишилися. Зніміть із качки фольгу, нехай трохи підрум'яниться.

Голубці

[ + – ] Голубці з м'ясом Фото: Євген Клопотенко

Традиційно голубці готують із білокачанної капусти, але ми рекомендуємо скуштувати савойську. Її листя більш пластичне та м'яке, а значить, його досить буквально на пів хвилини занурити в киплячу воду, а її горіховий смак надасть голубцям цікавого відтінку.

Інгредієнти:

Головка савойської капусти;

Пів склянки рису (або більше, якщо хочете);

М'ясний фарш — 500 г;

Одна цибулина;

Одна морква;

Сметана — 300 гр;

Томатна паста, трохи цукру, сіль, мелений чорний перець.

Закип'ятіть воду в каструлі, посоліть і додайте трохи цукру, щоб капустяне листя залишилося хрустким. Розберіть качан по листочку. Зріжте грубі волокна. Опустіть капустяне листя в окріп буквально на пів хвилини. У савойської капусти текстура листя ніжна, тож важливо його розм'якшити, а не переварити.

Цибулю та моркву наріжте кубиками. Моркву можна натерти на великій тертці. Поставте варити рис у пропорції на 1 частину рису — дві частини води. Варіть п'ять хвилин після закипання. Потім вимкніть вогонь і потримайте під кришкою ще 15 хвилин.

Підсмажте цибулю та моркву на олії і додайте до м'ясний фарш. Додайте відварений рис, посоліть і поперчіть, додайте улюблену зелень і приправи, добре перемішайте й відбийте фарш.

Тепер беріть листочки капусти й загортайте в них начинку. Загорнуті голубці укладайте у форму. Ви можете довести їх до готовності в духовці або на плиті. Так що вибирайте: форма для запікання або каструля. Залийте голубці сумішшю сметани й томатної пасти.

Якщо готуєте в духовці, то доводьте їх до готовності за температури 180 градусів протягом 45 хвилин. Якщо на плиті — то на маленькому вогні, під кришкою, протягом такого самого часу.

Запечений короп

[ + – ] Запечений короп Фото: gastronom.ru

Інгредієнти:

Тушка коропа;

Один апельсин;

Родзинки — три ст.л.;

Вершкове масло — 50 гр;

Мелений мускатний горіх, мелений чорний перець, сіль.

Промийте коропа та випатрайте його. Очистіть луску та знову ретельно помийте, обсушіть паперовими рушниками. Натріть сіллю, перцем і мускатним горіхом. Розстеліть фольгу та покладіть на неї рибу. Наріжте вершкове масло тонкими скибочками, а апельсин кружальцями. Обкладіть коропа маслом і апельсином зовні та всередині. Всередину тушки покладіть запарені в окропі родзинки. Загорніть рибу у фольгу, краще у два шари, та запікайте в розігрітій до 200 градусів духовці близько пів години.

Вареники з капустою

[ + – ] Вареники з квашеною капустою Фото: Євген Клопотенко

Інгредієнти:

Для заварного пісного тіста:

Борошно — 350 гр;

Гаряча вода — 200 мл;

Рослинна олія — 3 ст.л.;

Дрібка солі.

Для начинки:

Квашена капуста — 400 г;

Одна невелика цибулина;

Рослинна олія.

Замісити тісто для вареників. Нагрійте воду, поки не з'явиться пара. У миску висипте борошно, влийте гарячу воду, киньте дрібку солі й додайте три столові ложки олії. Перемішайте спочатку ложкою, тому що тісто гаряче, а потім вимішайте вручну. Посипте борошном, якщо тісто занадто липке.

Скачайте тісто в кулю, оберніть у харчову плівку та відправте в холодильник на пів години. І час готувати начинку. Цибулину очистіть і дрібно наріжте, обсмажте на олії до золотистого кольору. Додайте квашену капусту. Краще її порізати дрібніше, щоб було зручніше їсти. Протушкуйте з цибулею близько 15 хвилин.

Дістаньте тісто, тонко розкотіть, виріжте кружечки склянкою, кладіть начинку і заліплюйте, красиво або як вийде, це не вплине на смак. Варіть вареники в підсоленій воді. Готові вареники можна приправити підсмаженою цибулею або просто олією, щоб не злиплися.

Імбирне печиво

[ + – ] Імбирне печиво Фото: Соцмережi

Інгредієнти:

Борошно — 200 гр;

Одне яйце;

Цукор — 1 склянка;

Розпушувач — 1 ч.л.;

Вершкове масло — 100 гр;

Тертий імбир — 2,5 ч.л.;

Мелена кориця — 1 ч.л.;

Гвоздика — 5 штук;

Мед — 3 ч.л.;

Мелений кардамон — 1 ч.л.

Спеції можна трохи прогріти на сухій сковороді, щоб розкрити їхній аромат, можна цей етап пропустити. Подрібніть їх у ступці або візьміть готові подрібнені. Додайте натертий на дрібній тертці імбир.

Всипте борошно, змішане з розпушувачем. В окремій мисці розітріть м'яке вершкове масло та цукор. Цукру можна взяти менше, якщо не хочете, щоб печиво було надто солодким. Додайте яйце та мед, знову перемішайте. Всипте борошно з розпушувачем. Вимісіть тісто руками, скачайте в кулю, оберніть плівкою та відправте в холодильник щонайменше на годину.

Після того, як тонко розкотите тісто, виріжте печива формочками або просто склянкою. Викладіть на лист, застелений пергаментом, і випікайте в розігрітій до 180 градусів духовці. Діставайте, як тільки печиво почне рум'янитися, це станеться за сім хвилин.