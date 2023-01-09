Зоозащитники обвинили парижский "Мулен Руж" в жестоком обращении со змеями

По словам зоозащитников, кабаре использует неводных змей в шоу, где они "терпят страдания".

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Легендарное парижское кабаре "Мулен Руж" подверглось критике со стороны активистов группы по защите прав животных PAZ за использование в одном из своих ежедневных шоу питонов, которых артисты погружают в воду, сообщает Bilyonaryo.

В частности соучредитель группы Амандин Санвисенс подала петицию против этого.

"Змеям там нечего делать. На протяжении всей сцены змея пытается держать голову подальше от воды. Это неподходящая среда для рептилий", – говорит Санвисенс, принявший участие в демонстрации возле "Мулен Руж".

В свою очередь в кабаре уже отреагировали на претензии защитников природы.

"Мы никогда не обращались жестоко и никогда не будем жестоко обращаться с животными. В представлении использована разновидность водного питона, одинаково чувствующего себя как в воде, так и на суше", – заявили в администрации заведения.

Эти слова опровергла владелица магазина экзотических животных Ferme Tropicale de Paris Алиса Жорж. Она утверждает, что на размещенных в Сети роликах из представлений – сетчатые и индийские питоны.

"Это не водные змеи. То, что они вынуждены терпеть, ужасно", – заявила Жорж.

[ + – ] Фрагмент шоу с питонами, которое разозлило защитников природы

В мэрии Парижа заявили, что не могут повлиять каким-то образом на "Мулен Руж", поскольку шоу не подпадает под их юрисдикцию.

Исходя из этого, активисты считают, что кабаре все же нашло какую-то лазейку в законе 2021 года, который запрещает использование диких животных в ночных клубах или на телевидении с этого года и владение ими с 2028 года.

Документ, направленный на защиту прав животных, уже вызвал шквал критики и негативную реакцию владельцев цирков, а также подвергся критике со стороны групп по защите прав животных за то, что он не зашел достаточно далеко в таких вопросах как охота, промышленное сельское хозяйство или коррида.

"Закону не удалось охватить все случаи, и его необходимо будет улучшить", – подчеркнул член парламента и соавтор закона Лоик Домбреваль.

"Мулен Руж" ("Красная мельница") – классическое кабаре в Париже, построенное в 1889 году в 18 муниципальном округе, на бульваре Клиши, в квартале красных фонарей около площади Пигаль. Оно стало одним из символов города. Его открытие было приурочено к началу Всемирной выставки в Париже и завершению строительства Эйфелевой башни.

На шоу в кабаре – постоянные аншлаги. Представления отличаются роскошными костюмами, безупречной хореографией и пикантностью, благодаря которой заведение приобрело мировую славу.

Напомним, в свое время в кабаре, которому в 2019-м исполнилось 130 лет, выступали и украинцы.