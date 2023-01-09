Зоозахисники звинуватили паризький "Мулен Руж" у жорстокому поводженні зі зміями

За словами зоозахисників, кабаре використовує неводних змій у шоу, де вони "терплять страждання".

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Легендарне паризьке кабаре "Мулен Руж" розкритикували активісти групи із захисту прав тварин PAZ за використання в одному зі своїх щоденних шоу пітонів, яких артисти занурюють у воду, повідомляє Bilyonaryo.

Зокрема, співзасновниця групи Амандін Санвісенс подала петицію проти цього.

"Зміям там нема чого робити. Протягом усієї сцени змія намагається тримати голову подалі від води. Це невідповідне середовище для рептилій", — каже Санвісенс, яка взяла участь у демонстрації біля "Мулен Руж".

Зі свого боку, в кабаре вже відреагували на претензії захисників природи.

"Ми ніколи не поводилися жорстоко та ніколи не будемо жорстоко поводитися з тваринами. У виставі використано різновид водного пітона, який однаково почувається як у воді, так і на суші", — заявили в адміністрації закладу.

Ці слова спростувала власниця магазину екзотичних тварин Ferme Tropicale de Paris Аліса Жорж. Вона стверджує, що на розміщених у мережі роликах із вистав — сітчасті й індійські пітони.

"Це не водяні змії. Те, що вони змушені терпіти, жахливо", — заявила Жорж.

[ + – ] Фрагмент шоу з пітонами, що розлютив захисників природи

У мерії Парижа заявили, що не можуть вплинути якось на "Мулен Руж", оскільки шоу не підпадає під їхню юрисдикцію.

Виходячи з цього, активісти вважають, що кабаре все ж таки знайшло якусь лазівку в законі 2021 року, який забороняє використання диких тварин у нічних клубах або на телебаченні з цього року та володіння ними з 2028 року.

Документ, спрямований на захист прав тварин, уже викликав шквал критики та негативну реакцію власників цирків, а також піддався критиці з боку груп захисту прав тварин за те, що він не зайшов досить далеко в таких питаннях як полювання, промислове сільське господарство або корида.

"Закону не вдалося охопити всі випадки, і його необхідно буде покращити", — наголосив член парламенту і співавтор закону Лоїк Домбреваль.

"Мулен Руж" ("Червоний млин") — класичне кабаре в Парижі, побудоване в 1889 році у 18 муніципальному окрузі, на бульварі Кліші, в кварталі червоних ліхтарів біля площі Пігаль. Воно стало одним із символів міста. Його відкриття було присвячене початку Всесвітньої виставки в Парижі та завершення будівництва Ейфелевої вежі.

На шоу в кабаре — постійні аншлаги. Вистави відрізняються розкішними костюмами, бездоганною хореографією та пікантністю, завдяки якій заклад набув світової слави.

Нагадаємо, свого часу у кабаре, якому 2019-го виповнилося 130 років, виступали й українці.