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Стиль жизни

Хейли Бибер рассказала, как микроинсульт пошатнул ее психическое здоровье

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Фото: Getty Images | Хейли Бибер

В марте прошлого года Хейли Бибер госпитализировали с подозрением на микроинсульт. К счастью, все закончилось без последствий для физического здоровья модели, но не ментального.

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В подкасте The Run-Through With Vogue 26-летняя американская модель Хейли Бибер призналась, что ей пришлось долго восстанавливаться после пережитого. Об этом пишет Daily Mail.

"Я боролась с большим беспокойством и с небольшим посттравматическим стрессовым расстройством из-за страха, что это произойдет снова. Это было такое ощущение, которое я больше никогда не хочу испытывать. Так страшно, так неприятно, что сбивало с толку во всех отношениях, какие вы только можете себе представить", – призналась Хейли.

Также она добавила, что благодарна людям, которые помогли ей справиться с этим: "Я просто очень благодарна за то, что у меня были замечательные врачи, медсестры и люди, которые помогли мне разобраться в том, что произошло на самом деле".

В апреле 2022 года модель объяснила в видео на Youtube, что за месяц до этого ее срочно доставили в больницу с "симптомами, похожими на инсульт", вызванными тромбом в ее мозгу, когда она завтракала со своим мужем Джастином Бибером.

В этом видео она вспомнила, как почувствовала "странное ощущение" в правой руке и онемение кончиков пальцев, прежде чем ее госпитализировали.

Напомним, Хейли Бибер примерила футболку, которая "взорвала" Сеть.