Хейли Бибер примерила футболку, которая "взорвала" Сеть (фото)

Звезда подиумов показала свое чувство самоиронии.

26-летняя американская модель Хейли Бибер примерила футболку, которая "взорвала" Сеть. Об этом пишет Page Six.

Накануне возлюбленная Джастина Бибера вышла в Лос-Анджелесе в джинсах с поясом и в эффектной укороченной белой футболке с надписью "Nepo Baby".

Этот термин относится к детям, получившим преимущество в индустрии шоу-бизнеса благодаря своим известным родителям, что послужило источником вдохновения для создания вирусной истории для обложки журнала New York "Year of the Nepo Baby".

Хейли Бибер, которая является дочерью американского актера Стивена Болдуина и племянницей Алека Болдуина, и познакомилась со своим мужем Джастином Бибером на красной дорожке, столкнулась со многими обвинениями в "кумовстве", когда она начинала карьеру модели в середине 2010 года.

Волосы звезды подиумов в этот день были распущены, а к аутфиту она добавила маленькую черную сумочку.

Сейчас жена Джастина Бибера, кроме модных показов, активно вовлечена в продвижение своего бренда уходовой косметики.

