Хейли Бибер примерила полупрозрачное платье (фото)

Знаменитость перед новым годом сделала ставку на темные оттенки.

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26-летняя американская модель Хейли Бибер примерила полупрозрачное платье. Снимками в новом откровенном аутфите жена Джастина Бибера делится в своем Instagram с почти 50 млн подписчиков.

Звезда подиумов продемонстрировала шоколадное полупрозрачное платье с разрезом на бедре и открытыми плечами. Знаменитость отказалась от верхнего нижнего белья.

Волосы Хейли Бибер оставили распущенными, а на лице сделала легкий макияж. К предновогоднему аутфиту звезда добавила несколько лаконичных украшений и сделала светлый маникюр.

Карусель фото Бибер подписала только смайликом коричневого сердечка. А сама публикация менее чем за сутки набрала 1,3 млн лайков.

[ + – ] Хейли Бибер

2022-й бизнесвумен объявила годом глазированной кожи и всячески продвигала свой бренд уходовой косметики. В частности, модель делилась собственными фото и видео без макияжа.

Также в этом году Хейли Бибер развеяла все домыслы фанатов о вражде с Селеной Гомес. Знаменитости вместе сфотографировались на одном из мероприятий.

Напомним, Хейли Бибер в одном образе соединила шубу и мини-платье.

Также Фокус писал об идеальном новогоднем маникюре 2023, который накануне продемонстрировала Хейли Бибер.