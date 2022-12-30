Гейлі Бібер приміряла напівпрозору сукню (фото)
Знаменитість перед новим роком зробила ставку на темні відтінки.
26-річна американська модель Гейлі Бібер приміряла напівпрозору сукню. Знімками в новому відвертому аутфіті дружина Джастіна Бібера ділиться у своєму Instagram з майже 50 млн підписників.
Зірка подіумів продемонструвала шоколадну напівпрозору сукню з розрізом на бедрі та відкритими плечима. Знаменитість відмовилася від верхньої спідньої білизни.
Волосся Гейлі Бібер залишила розпущеним, а на обличчі зробила легкий макіяж. До передноворічного аутфіту зірка додала кілька лаконічних прикрас та зробила світлий манікюр.
Карусель фото Бібер підписала лише смайликом коричневого сердечка. А сама публікація менш як за добу набрала 1,3 млн лайків.
2022 бізнесвумен оголосила роком глазурованої шкіри та всіляко просувала свій бренд доглядової косметики. Зокрема модель ділилася власними фото та відео без макіяжу.
Також у цьому році Гейлі Бібер розвіяла всі домисли фанатів про ворогування із Селеною Гомес. Знаменитості разом сфотографувалися на одному із заходів.
Нагадаємо, Гейлі Бібер в одному образі поєднала шубу та мінісукню.
Також Фокус писав про ідеальний новорічний манікюр 2023, який напередодні продемонструвала Гейлі Бібер.