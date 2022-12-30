Гейлі Бібер приміряла напівпрозору сукню (фото)

Знаменитість перед новим роком зробила ставку на темні відтінки.

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26-річна американська модель Гейлі Бібер приміряла напівпрозору сукню. Знімками в новому відвертому аутфіті дружина Джастіна Бібера ділиться у своєму Instagram з майже 50 млн підписників.

Зірка подіумів продемонструвала шоколадну напівпрозору сукню з розрізом на бедрі та відкритими плечима. Знаменитість відмовилася від верхньої спідньої білизни.

Волосся Гейлі Бібер залишила розпущеним, а на обличчі зробила легкий макіяж. До передноворічного аутфіту зірка додала кілька лаконічних прикрас та зробила світлий манікюр.

Карусель фото Бібер підписала лише смайликом коричневого сердечка. А сама публікація менш як за добу набрала 1,3 млн лайків.

[ + – ] Гейлі Бібер

2022 бізнесвумен оголосила роком глазурованої шкіри та всіляко просувала свій бренд доглядової косметики. Зокрема модель ділилася власними фото та відео без макіяжу.

Також у цьому році Гейлі Бібер розвіяла всі домисли фанатів про ворогування із Селеною Гомес. Знаменитості разом сфотографувалися на одному із заходів.

Нагадаємо, Гейлі Бібер в одному образі поєднала шубу та мінісукню.

Також Фокус писав про ідеальний новорічний манікюр 2023, який напередодні продемонструвала Гейлі Бібер.