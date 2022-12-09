Гейлі Бібер приміряла шубу та мінісукню (фото)

Знаменитість продемонструвала новий ефектний образ.

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26-річна американська модель Гейлі Бібер поєднала в одному образі шубу та міні. Знімками в новому стильному аутфіті зірка подіуму ділиться у своїх соцмережах.

Дружина Джастіна Бібера надягнула розкішну довгу чорну шубу, під якою була в темній мінісукні та чорних колготках. На ногах знаменитості були чорні туфлі на підборах.

Волосся Гейлі Бібер залишила розпущеним, а до луку додала трендові окуляри та зробила легкий макіяж.

[ + – ] Гейлі Бібер

У 2022 донька актора Стівена Болдвіна активно просувала свій власний бренд косметики Rhode. На початку року модель оголосила його часом глазурованої шкіри.

У своїх соцмережах Гейлі часто викладала фото без фільтрів та макіяжу та показувала, як користується продуктами з лінійки свого бренду.

[ + – ] Гейлі Бібер Фото: Elle

Окрім цього, знаменитість продовжувала розвивати кар'єру моделі, знімаючись для рекламних кампейнів відомих брендів та дефілюючи на подіумах.

Нагадаємо, Гейлі Бібер приміряла сукню, яка точно підійде для новорічних корпоративів та родинних святкувань.

Також Фокус писав про ідеальне пальто для зими 2022/23, яке напередодні продемонструвала Гейлі Бібер.