Гейлі Бібер продемонструвала ідеальну сукню для новорічних корпоративів (фото)

Зірка подіумів приміряла яскравий та стильний образ.

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26-річна американська модель Гейлі Бібер продемонструвала вдалий варіант для святкування новорічних свят 2022/23. Знімком у яскравому стильному аутфіті зірка подіумів поділилася у своїх соцмережах.

Дружина Джастіна Бібера приміряла екстремально коротку сукню яскравого червоного кольору з відкритими плечима та довгими рукавами. До образу знаменитість додала золотисті сережки-кільця, чорні лофери з білими шкарпетками. Волосся донька американського актора Стівена Болдвіна зібрала в охайний пучок, а на обличчі зробила макіяж з акцентом на червоні губи.

[ + – ] Гейлі Бібер

За модними виходами Гейлі Бібер слідкують її мільйони підписників по всьому світу. Модель знаменита своїм тонким відчуттям стилю як святкових аутфітів, так і буденних луків.

Дружина Джастіна Бібера нещодавно зізналася, що отримала діагноз важкої хвороби, попри те, що фанати зіркової пари підозрювали їх у швидкому поповненні в родині. Зірка розповіла, що в неї виявили кісту яєчника розміром з яблуко.

[ + – ] Гейлі Бібер Фото: Getty Images

Нагадаємо, Гейлі Бібер зустріла своє 26-річчя у столиці Японії з друзями та коханим.

Також Фокус писав про серйозну хворобу Гейлі Бібер.