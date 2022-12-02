Гейлі Бібер продемонструвала ідеальну сукню для новорічних корпоративів (фото)
Зірка подіумів приміряла яскравий та стильний образ.
26-річна американська модель Гейлі Бібер продемонструвала вдалий варіант для святкування новорічних свят 2022/23. Знімком у яскравому стильному аутфіті зірка подіумів поділилася у своїх соцмережах.
Дружина Джастіна Бібера приміряла екстремально коротку сукню яскравого червоного кольору з відкритими плечима та довгими рукавами. До образу знаменитість додала золотисті сережки-кільця, чорні лофери з білими шкарпетками. Волосся донька американського актора Стівена Болдвіна зібрала в охайний пучок, а на обличчі зробила макіяж з акцентом на червоні губи.
За модними виходами Гейлі Бібер слідкують її мільйони підписників по всьому світу. Модель знаменита своїм тонким відчуттям стилю як святкових аутфітів, так і буденних луків.
Дружина Джастіна Бібера нещодавно зізналася, що отримала діагноз важкої хвороби, попри те, що фанати зіркової пари підозрювали їх у швидкому поповненні в родині. Зірка розповіла, що в неї виявили кісту яєчника розміром з яблуко.
Нагадаємо, Гейлі Бібер зустріла своє 26-річчя у столиці Японії з друзями та коханим.
Також Фокус писав про серйозну хворобу Гейлі Бібер.