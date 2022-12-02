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Стиль життя

Гейлі Бібер продемонструвала ідеальну сукню для новорічних корпоративів (фото)

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Фото: Getty Images | Гейлі Бібер

Зірка подіумів приміряла яскравий та стильний образ.

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26-річна американська модель Гейлі Бібер продемонструвала вдалий варіант для святкування новорічних свят 2022/23. Знімком у яскравому стильному аутфіті зірка подіумів поділилася у своїх соцмережах.

Дружина Джастіна Бібера приміряла екстремально коротку сукню яскравого червоного кольору з відкритими плечима та довгими рукавами. До образу знаменитість додала золотисті сережки-кільця, чорні лофери з білими шкарпетками. Волосся донька американського актора Стівена Болдвіна зібрала в охайний пучок, а на обличчі зробила макіяж з акцентом на червоні губи.

Гейлі Бібер Fullscreen
Гейлі Бібер

За модними виходами Гейлі Бібер слідкують її мільйони підписників по всьому світу. Модель знаменита своїм тонким відчуттям стилю як святкових аутфітів, так і буденних луків.

Дружина Джастіна Бібера нещодавно зізналася, що отримала діагноз важкої хвороби, попри те, що фанати зіркової пари підозрювали їх у швидкому поповненні в родині. Зірка розповіла, що в неї виявили кісту яєчника розміром з яблуко.

Гейлі Бібер Fullscreen
Гейлі Бібер
Фото: Getty Images

Нагадаємо, Гейлі Бібер зустріла своє 26-річчя у столиці Японії з друзями та коханим.

Також Фокус писав про серйозну хворобу Гейлі Бібер.