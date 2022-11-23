У шубі та корсеті з паєтками. Гейлі Бібер відсвяткувала день народження (фото)

Знаменитість відправилася у столицю Японії.

Related video

Американська модель Гейлі Бібер відсвяткувала 26-й день народження. Знімками зірка подіумів ділиться у своєму Instagram з майже 50 млн підписників.

Іменинниця обрала локацією для святкування Токіо. В особливий день Гейлі позувала в світлій шубі, корсеті з паєтками та вільних джинсах. Як аксесуари до святкового аутфіту в Японії модель обрала темні окуляри та кілька золотих прикрас. Волосся дружини Джастіна Бібера було зібране в охайний пучок.

"26 В ТОКІО 🇯🇵🎂 🥲 так багато любові. 11.22.22", — підписала серію фото Гейлі Бібер.

[ + – ] Гейлі Бібер

Разом з Гейлі до столиці Японії прилетіли модель Кендалл Дженнер, канадський співак Джастін Бібер та ще кілька друзів зіркового подружжя.

Іменинниця та співак познайомилися ще у 2009 році за допомогою батька Гейлі, актора Стівена Болдвіна. У 2018 році зірки зіграли розкішне весілля. Проте досі не стали батьками.

Нагадаємо, Джастін та Гейлі Бібер виконали відвертий танець на вечірці.

Також Фокус писав про ідеальний осінній образ 2022, який продемонструвала Гейлі Бібер.