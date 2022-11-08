Джастін та Гейлі Бібер виконали відвертий танець на вечірці (відео)

Зіркове подружжя у вересні 2022 відсвяткувало четверту річницю життя в офіційному шлюбі.

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Канадський співак Джастін Бібер та американська модель Гейлі Бібер виконали відвертий танець на вечірці. Про це пише TMZ.

Зіркове подружжя відвідало святкування 30-го дня народження футболіста Оделла Бекхема-молодшого. На вечірці закохані пили коктейлі та веселилися. Зокрема вони виконали відвертий танець, який потрапив на відеозапис західного таблоїда.

На відео напівоголений музикант танцює зі своєю дружиною, яка обрала для вечірки приталену блакитну сукню мідаксі.

[ + – ] Джастін та Гейлі Бібер на вечірці

Окрім зіркового подружжя, на день народження футболіста були запрошені Кім Кардаш'ян, Трістан Томпсон, Кендалл Дженнер зі своїм бойфрендом, баскетболістом Девіном Букером.

Джастін Бібер та Гейлі Болдвін одружилися у вересні 2018 через кілька місяців після розставання співака із Селеною Гомес. До нещодавнього часу фанати співачки звинувачували модель у їхньому розставанні та були впевнені, що Джастін досі кохає свою колишню дівчину. Проте на одному із офіційних заходів Гейлі Бібер та Селена Гомес розвіяли всі домисли про ворожнечу кількома спільними зворушливими фото.

[ + – ] Джастін та Гейлі Бібер Фото: Hailey Rhode Baldwin Bieber/Instagram

Нагадаємо, Джастін Бібер відреагував на спільні знімки своєї дружини та колишньої коханої.

Також Фокус писав про новий стильний образ Гейлі Бібер, у якому вона поєднала стриманість та відвертість.