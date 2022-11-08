Джастин и Хейли Бибер исполнили откровенный танец на вечеринке (видео)

Звездные супруги в сентябре 2022 отпраздновали четвертую годовщину жизни в официальном браке.

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Канадский певец Джастин Бибер и американская модель Хейли Бибер исполнили откровенный танец на вечеринке. Об этом пишет TMZ.

Звездные супруги посетили празднование 30-го дня рождения футболиста Оделла Бекхэма-младшего. На вечеринке влюбленные пили коктейли и веселились. В частности, они исполнили откровенный танец, который попал на видеозапись западного таблоида.

На видео полуобнаженный музыкант танцует со своей женой, выбравшей для вечеринки приталенное голубое платье мидакси.

[ + – ] Джастин и Хейли Бибер на вечеринке

Кроме звездных супругов, на день рождения футболиста были приглашены Ким Кардашьян, Тристан Томпсон, Кендалл Дженнер со своим бойфрендом, баскетболистом Девином Букером.

Джастин Бибер и Хейли Болдуин поженились в сентябре 2018 через несколько месяцев после расставания певца с Селеной Гомес. До недавнего времени фанаты певицы обвиняли модель в их расставании и были уверены, что Джастин по-прежнему любит свою бывшую девушку. Однако на одном из официальных мероприятий Хейли Бибер и Селена Гомес развеяли все домыслы о вражде несколькими общими трогательными фото.

[ + – ] Джастин и Хейли Бибер Фото: Hailey Rhode Baldwin Bieber/Instagram

Напомним, Джастин Бибер отреагировал на общие снимки своей жены и бывшей возлюбленной.

Также Фокус писал о новом стильном образе Хейли Бибер, в котором она соединила сдержанность и откровенность.