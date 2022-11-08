Джастин и Хейли Бибер исполнили откровенный танец на вечеринке (видео)
Звездные супруги в сентябре 2022 отпраздновали четвертую годовщину жизни в официальном браке.
Канадский певец Джастин Бибер и американская модель Хейли Бибер исполнили откровенный танец на вечеринке. Об этом пишет TMZ.
Звездные супруги посетили празднование 30-го дня рождения футболиста Оделла Бекхэма-младшего. На вечеринке влюбленные пили коктейли и веселились. В частности, они исполнили откровенный танец, который попал на видеозапись западного таблоида.
На видео полуобнаженный музыкант танцует со своей женой, выбравшей для вечеринки приталенное голубое платье мидакси.
Кроме звездных супругов, на день рождения футболиста были приглашены Ким Кардашьян, Тристан Томпсон, Кендалл Дженнер со своим бойфрендом, баскетболистом Девином Букером.
Джастин Бибер и Хейли Болдуин поженились в сентябре 2018 через несколько месяцев после расставания певца с Селеной Гомес. До недавнего времени фанаты певицы обвиняли модель в их расставании и были уверены, что Джастин по-прежнему любит свою бывшую девушку. Однако на одном из официальных мероприятий Хейли Бибер и Селена Гомес развеяли все домыслы о вражде несколькими общими трогательными фото.
Напомним, Джастин Бибер отреагировал на общие снимки своей жены и бывшей возлюбленной.
Также Фокус писал о новом стильном образе Хейли Бибер, в котором она соединила сдержанность и откровенность.