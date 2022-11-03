Хейли Бибер соединила в одном образе откровенность и сдержанность (фото)

Звезда подиумов удачно создала элегантный вечерний образ.

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25-летняя американская модель Хейли Бибер соединила сдержанность и откровенность в одном образе. Об этом пишет Е! Оnline.

Жена канадского певца Джастина Бибера посетила гостиницу на Манхэттене. Папарацци заметили звезду подиумов и соцсетей в роскошном образе — ретро-цветочной комбинации из приталенного блейзера и юбки миди. Верхний элемент лука был застегнут на одну пуговицу, что добавило аутфиту несколько пикантных ноток и просветило черное нижнее белье Бибер.

На ногах знаменитости были черные широкие ботинки с квадратным мысом. В качестве аксессуаров к образу Хейли добавила черную миниатюрную сумочку и темные трендовые очки с прямоугольной оправой. Волосы дочери Стивена Болдуина были распущены.

[ + – ] Хейли Бибер

Хейли Бибер часто демонстрирует удачные обыденные образы и вечерние роскошные аутфиты. Звезда подиумов и соцсетей не боится экспериментировать и сочетать разные цвета, стили и фасоны. За выходами Хейли Бибер следят миллионы ее фанатов по всему миру.

[ + – ] Хейли Бибер Фото: haileybieber

Напомним, Хейли Бибер вышла в свет в прозрачном платье.

Также Фокус писал о "голом" платье-клумбе из живых роз от YSL, которое накануне продемонстрировала Хейли Бибер.