Хейли Бибер вышла на публику в прозрачном платье (фото)

Звезда подиумов посетила мероприятие в Лос-Анджелесе.

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25-летняя американская модель Хейли Бибер вышла в свет в прозрачном платье. Об этом пишет Page Six.

Жена Джастина Бибера посетила вечер ювелирного дома Tiffany&Co. в Sunset Tower Hotel в Лос-Анджелесе. Для выхода на публику звезда подиумов выбрала полностью прозрачное платье Saint Laurent, под которым было видно темное нижнее белье Хейли Бибер.

Волосы модель оставила распущенными, добавив к вечернему аутфиту несколько украшений от Tiffany & Co.. На ногах американской знаменитости были черные босоножки на каблуке.

[ + – ] Хейли Бибер в Лос-Анджелесе

Кроме Хейли Бибер, мероприятие посетили также Ким Кардашьян, Зои Кравитц, звезда сериала "Эйфория" Алекса Деми и другие знаменитости.

Интересно, что в этот вечер Ким Кардашьян сфотографировалась с Хейли Бибер после скандала последней с бывшим мужем Ким, Канье Уэстом.

[ + – ] Хейли Бибер

Впрочем, это не единственное вирусное фото Хейли Бибера последних дней. Недавно оно сфотографировалось с бывшей девушкой своего супруга Селеной Гомес. Совместный снимок знаменитостей долго обсуждался в Сети, ведь в течение четырех лет им приписывали вражду.

Напомним, Хейли Бибер примерила другое платье от Saint Laurent.

Также Фокус писал о стильном варианте куртки на осень 2022 от Хейли Бибер.