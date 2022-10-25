Хейли Бибер показала, какую куртку выбрать осенью 2022 (фото)

Знаменитость в одном образе соединила главные тренды осени 2022.

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25-летняя американская модель Хейли Бибер продемонстрировала идеальную куртку для осени 2022. Об этом пишет Daily Mail.

Звезда подиумов отправилась на свидание со своим мужем, канадским певцом Джастином Бибером. Звездную пару заметили в Лос-Анджелесе, когда те направлялись на романтический ужин в один из ресторанов Западного Голливуда.

Для выхода на публику дочь американского актера Стивена Болдуина выбрала стильный и комфортный аутфит — темный топ, свободные джинсы "baggy" с низкой посадкой и кожаную трендовую черно-белую косуху в байкерском стиле, на которую точно стоит обратить внимание осенью 2022.

Волосы Хейли были распущены, и на ней практически не было макияжа. На ногах звезды подиумов были черные туфли.

[ + – ] Джастин и Хейли Бибер в Лос-Анджелесе

Тем временем канадский музыкант выбрал для романтического выхода в свет свободные брюки, синее худи и яркую шапку.

[ + – ] Джастин и Хейли Бибер в Лос-Анджелесе

Джастин и Хейли Бибер поженились осенью 2018 после скандального расставания музыканта и его бывшей возлюбленной Селены Гомес. Даже четыре года спустя официального брака и Джастину, и Хейли вспоминают его экс-любовь и обвиняют американскую модель в том, что именно она разбила популярную пару.

Напомним, Джастин Бибер отреагировал на вирусное фото его жены и бывшей девушки Селены Гомес.

Также Фокус писал об идеальном минималистическом платье, которое накануне продемонстрировала Хейли Бибер.