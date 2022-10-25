Гейлі Бібер показала, яку куртку обрати восени 2022 (фото)

Знаменитість в одному образі поєднала головні тренди осені 2022.

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25-річна американська модель Гейлі Бібер продемонструвала ідеальну куртку для осені 2022. Про це пише Daily Mail.

Зірка подіумів відправилася на побачення зі своїм чоловіком, канадським співаком Джастіном Бібером. Зіркову пару помітили у Лос-Анджелесі, коли ті направлялися на романтичну вечерю в один з ресторанів Західного Голлівуду.

Для виходу на публіку донька американського актора Стівена Болдвіна обрала стильний та комфортний аутфіт — темний топ, вільні джинси "беггі" з низькою посадкою та трендову шкіряну чорно-білу косуху в байкерському стилі, на яку точно варто звернути увагу восени 2022.

Волосся Гейлі було розпущене, і на ній практично не було макіяжу. На ногах зірки подіумів були чорні туфлі.

[ + – ] Джастін та Гейлі Бібер у Лос-Анджелесі

Тим часом канадський музикант обрав для романтичного виходу у світ вільні штани, синє худі та яскраву шапку.

[ + – ] Джастін та Гейлі Бібер у Лос-Анджелесі

Джастін та Гейлі Бібер одружилися восени 2018 після скандального розставання музиканта та його колишньої коханої Селени Гомес. Навіть через чотири роки офіційного шлюбу і Джастіну, і Гейлі пригадують його екскохання та звинувачують американську модель у тому, що саме вона розбила популярну пару.

Нагадаємо, Джастін Бібер відреагував на вірусне фото його дружини та колишньої дівчини Селени Гомес.

Також Фокус писав про ідеальну мінімалістичну сукню, яку напередодні продемонструвала Гейлі Бібер.