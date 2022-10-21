Гейлі Бібер продемонструвала ідеальну мінімалістичну сукню (фото)

Знаменитість відвідала престижний івент.

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25-річна американська модель Гейлі Бібер продемонструвала ідеальну мінімалістичну сукню. Про це пише Daily Mail.

Дружина Джастіна Бібера відвідала 29-й вечір Annual Elle Women Hollywood Celebration у Лос-Анджелесі. Для виходу у світ зірка обрала подіумну сукню від Saint Laurent з нової колекції модного дому.

Перед камерами донька американського актора Стівена Болдвіна з'явилася у приталеній сукні шоколадного відтінку з довгими рукавами. Волосся знаменитості було злегка накручене, а доповнив образ вечірній макіяж.

На ногах моделі були темно-фіолетові туфлі на високих підборах. Особливо привернув увагу масивний браслет у вигляді змії.

Зазначимо, що за новий аутфіт Бібер відповідала не стилістка Мейв Райлі, з якою модель співпрацювала раніше, а Ґрейс Райтселл і Карла Велч.

[ + – ] Гейлі Бібер

Раніше Гейлі Бібер відвідала інший офіційний захід, на якому сфотографувалася з колишньою дівчиною свого чоловіка Селеною Гомес. Примирення двох знаменитостей понад тиждень активно обговорюють у мережі.

[ + – ] Гейлі Бібер Фото: татуировки

Нагадаємо, чоловік Гейлі Джастін Бібер відреагував на вірусне фото дружини та його колишньої, співачки Селени Гомес.

Також Фокус писав про різку зміну іміджу Гейлі Бібер.