Хейли Бибер продемонстрировала идеальное минималистическое платье (фото)

Знаменитость посетила престижный ивент.

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25-летняя американская модель Хейли Бибер продемонстрировала идеальное минималистическое платье. Об этом пишет Daily Mail.

Жена Джастина Бибера посетила 29-й вечер Annual Elle Women Hollywood Celebration в Лос-Анджелесе. Для выхода в свет звезда выбрала подиумное платье от Saint Laurent из новой коллекции модного дома.

Перед камерами дочь американского актера Стивена Болдуина появилась в приталенном платье шоколадного оттенка с длинными рукавами. Волосы знаменитости были слегка накручены, а дополнил образ вечерний макияж.

На ногах модели были темно-фиолетовые туфли на высоком каблуке. Особо привлек внимание массивный браслет на руке в виде змеи.

Отметим, что за новый аутфит Бибер отвечала не стилистка Мэйв Райли, с которой модель сотрудничала раньше, а Грейс Райтселл и Карла Уэлч.

[ + – ] Хейли Бибер

Ранее Хейли Бибер посетила другое официальное мероприятие, на котором сфотографировалась с бывшей девушкой своего мужа Селеной Гомес. Примирение двух знаменитостей более недели активно обсуждается в Сети.

[ + – ] Хейли Бибер Фото: Getty

Напомним, муж Хейли Джастин Бибер отреагировал на вирусное фото жены и его бывшей девушки, певицы Селены Гомес.

Также Фокус писал о резком изменении имиджа Хейли Бибер.