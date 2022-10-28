Гейлі Бібер вийшла на публіку у прозорій сукні (фото)

Зірка подіумів відвідала захід у Лос-Анджелесі.

Related video

25-річна американська модель Гейлі Бібер вийшла у світ у прозорій сукні. Про це пише Page Six.

Дружина Джастіна Бібера відвідала вечір ювелірного дому Tiffany & Co. у Sunset Tower Hotel у Лос-Анджелесі. Для виходу на публіку зірка подіумів обрала повністю прозору сукню Saint Laurent, під якою було видно темну спідню білизну Гейлі Бібер.

Волосся модель залишила розпущеним, додавши до вечірнього аутфіту кілька прикрас від Tiffany & Co.. На ногах американської знаменитості були чорні босоніжки на підборах.

[ + – ] Гейлі Бібер у Лос-Анджелесі

Окрім Гейлі Бібер, захід відвідали також Кім Кардаш'ян, Зої Кравітц, зірка серіалу "Ейфорія" Алекса Демі та інші знаменитості.

Цікаво, що цього вечора Кім Кардаш'ян сфотографувалася з Гейлі Бібер після скандалу останньої з колишнім чоловіком Кім, Каньє Вестом.

[ + – ] Гейлі Бібер

Втім, це не єдине вірусне фото Гейлі Бібер останніх днів. Нещодавно воно сфотографувалася з колишньою дівчиною свого чоловіка Селеною Гомес. Спільний знімок знаменитостей довго обговорювався в мережі, адже впродовж чотирьох років їм приписували ворожнечу.

Нагадаємо, Гейлі Бібер приміряла іншу сукню від Saint Laurent.

Також Фокус писав про стильний варіант куртки на осінь 2022 від Гейлі Бібер.