Гейлі Бібер поєднала в одному образі відвертість та стриманість (фото)

Зірка подіумів вдало створила елегантний вечірній образ.

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25-річна американська модель Гейлі Бібер поєднала стриманість та відвертість в одному образі. Про це пише Е! Оnline.

Дружина канадського співака Джастіна Бібера відвідала готель на Мангеттені. Папараці помітили зірку подіумів та соцмереж у розкішному образі — ретро-квітковій комбінації з приталеного блейзера та спідниці міді. Верхній елемент луку був застебнутий на один ґудзик, що додало аутфіту кілька пікантних ноток та просвітило чорну спідню білизну Бібер.

На ногах знаменитості були чорні широкі черевики з квадратним мисом. Як аксесуари до образу Гейлі додала чорну мініатюрну сумочку та трендові темні окуляри з прямокутною оправою. Волосся доньки Стівена Болдвіна було розпущене.

[ + – ] Гейлі Бібер

Гейлі Бібер часто демонструє вдалі буденні образи та вечірні розкішні аутфіти. Зірка подіумів та соцмереж не боїться експериментувати та поєднувати різні кольори, стилі та фасони. За виходами Гейлі Бібер слідкують мільйони її фанатів по всьому світу.

[ + – ] Гейлі Бібер Фото: haileybieber

Нагадаємо, Гейлі Бібер вийшла у світ у прозорій сукні.

Також Фокус писав про "голу" сукню-клумбу із живих троянд від YSL, яку напередодні продемонструвала Гейлі Бібер.