Гейлі Бібер приміряла сукню-клумбу від YSL (фото)

Зірка подіумів не зраджує своєму улюбленому бренду.

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25-річна американська модель Гейлі Бібер приміряла сукню-клумбу від Saint Laurent. Знімками зірка подіумів поділилася на своїй Instagram-сторінці з майже 50 млн підписників.

Дружина Джастіна Бібера позувала у відвертій сукні з ніжно-рожевим троянд від Saint Laurent колекції 1999.

"Щасливих вихідних перед Геловіном. 👻 натхнення: YSL haute couture 1999 💐", — зазначила модель.

[ + – ] Гейлі Бібер

Окрім ліфу з квітів та низу, у сукні також є світло-рожевий шлейф та віночок, що робить образ Гейлі ще більш ніжним. Її волосся було накручене легенькими локонами, а на обличчі візажисти зробили вечірній макіяж з акцентом на губи.

З аксесуарів американська знаменитість додала лише каблучку, закцентувавши увагу на основному наряді.

Також Гейлі Бібер показала першу появу її сукні на подіумі у 1999. Тоді модель поєднала образ з білосніжними босоніжками на підборах.

Донька актора Стівена Болдвіна часто обирає сукні від Saint Laurent. Будь то офіційна подія чи вечірка з друзями.

Нагадаємо, Гейлі Бібер вийшла у світ у прозорій сукні від її улюбленого бренду.

Також Фокус писав про трендову куртку на осінь 2022, яку напередодні продемонструвала Гейлі Бібер.