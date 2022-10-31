Гейлі Бібер приміряла сукню-клумбу від YSL (фото)
Зірка подіумів не зраджує своєму улюбленому бренду.
25-річна американська модель Гейлі Бібер приміряла сукню-клумбу від Saint Laurent. Знімками зірка подіумів поділилася на своїй Instagram-сторінці з майже 50 млн підписників.
Дружина Джастіна Бібера позувала у відвертій сукні з ніжно-рожевим троянд від Saint Laurent колекції 1999.
"Щасливих вихідних перед Геловіном. 👻 натхнення: YSL haute couture 1999 💐", — зазначила модель.
Окрім ліфу з квітів та низу, у сукні також є світло-рожевий шлейф та віночок, що робить образ Гейлі ще більш ніжним. Її волосся було накручене легенькими локонами, а на обличчі візажисти зробили вечірній макіяж з акцентом на губи.
З аксесуарів американська знаменитість додала лише каблучку, закцентувавши увагу на основному наряді.
Також Гейлі Бібер показала першу появу її сукні на подіумі у 1999. Тоді модель поєднала образ з білосніжними босоніжками на підборах.
Донька актора Стівена Болдвіна часто обирає сукні від Saint Laurent. Будь то офіційна подія чи вечірка з друзями.
Нагадаємо, Гейлі Бібер вийшла у світ у прозорій сукні від її улюбленого бренду.
Також Фокус писав про трендову куртку на осінь 2022, яку напередодні продемонструвала Гейлі Бібер.