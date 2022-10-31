Хейли Бибер примерила платье-клумбу от YSL (фото)

Звезда подиумов не изменяет своему любимому бренду.

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25-летняя американская модель Хейли Бибер примеряла платье-клумбу от Saint Laurent. Снимками звезда подиумов поделилась на своей Instagram-странице с почти 50 млн подписчиков.

Жена Джастина Бибера позировала в откровенном платье с нежно-розовыми розами от Saint Laurent коллекции 1999.

"Счастливых выходных перед Хэллоуином. 👻 вдохновение: YSL haute couture 1999 💐", — отметила модель.

[ + – ] Хейли Бибер

Кроме лифа из цветов и низа, в платье также есть светло-розовый шлейф и венок, что делает образ Хейли еще более нежным. Ее волосы были накручены легкими локонами, а на лице визажисты сделали вечерний макияж с акцентом на губы.

Из аксессуаров американская знаменитость добавила лишь кольцо, акцентировав все внимание на основном наряде.

Также Хейли Бибер показала первое появление ее платья на подиуме в 1999 году. Тогда модель соединила образ с белоснежными босоножками на каблуке.

Дочь актера Стивена Болдуина часто выбирает платья от Saint Laurent. Будь то официальное событие или вечеринка с друзьями.

Напомним, Хейли Бибер вышла в свет в прозрачном платье от ее любимого бренда.

Также Фокус писал о трендовой куртке на осень 2022, которую накануне продемонстрировала Хейли Бибер.