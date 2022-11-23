В шубе и корсете с пайетками. Хейли Бибер отметила день рождения (фото)
Знаменитость отправилась в столицу Японии.
Американская модель Хейли Бибер отметила 26-й день рождения. Снимками звезда подиумов делится в своем Instagram с почти 50 млн подписчиков.
Именинница выбрала локацией для празднования Токио. В особый день Хейли позировала в светлой шубе, корсете с пайетками и свободных джинсах. В качестве аксессуаров к праздничному аутфиту в Японии модель выбрала темные очки и несколько золотых украшений. Волосы жены Джастина Бибера были собраны в аккуратный пучок.
"26 В ТОКИО 🇯🇵🎂 🥲 так много любви. 11.22.22", — подписала серию фото Хейли Бибер.
Вместе с Хейли в столицу Японии прилетели модель Кендалл Дженнер, канадский певец Джастин Бибер и еще несколько друзей супругов.
Именинница и певец познакомились еще в 2009 году с помощью отца Хейли, актера Стивена Болдуина. В 2018 звезды сыграли роскошную свадьбу. Однако до сих пор не стали родителями.
Напомним, Джастин и Хейли Бибер исполнили откровенный танец на вечеринке.
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