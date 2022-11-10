Хейли Бибер продемонстрировала идеальный осенний образ 2022 (фото)

Звезда подиумов выбрала сочетание шика и спорта.

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25-летняя американская модель Хейли Бибер продемонстрировала идеальный осенний образ 2022. Об этом пишет Vogue.

Жена Джастина Бибера вышла в свет в кремовом оверсайз пальто, серой теплой кофточке и удлиненных свободных спортивных штанах. На ногах знаменитости были серые кроссовки. Волосы Хейли во время прогулки по Лос-Анджелесу были распущены.

В качестве аксессуаров к ноябрьскому аутфиту звезда подиумов выбрала трендовую кожаную сумочку Bottega Veneta, синюю бейсболку и черные очки. В руках у нее был телефон.

[ + – ] Хейли Бибер

Отметим, что стоимость сумочки Хейли Бибер составляет 2,5 тысяч фунтов стерлингов (более 100 тысяч гривен). Этот аксессуар сейчас находится на пике трендов, поэтому его выбирают самые большие звезды современности.

В целом образ американской модели вписывается в рамки стиля спорт-шик, ведь одновременно комфортный и стильный. А поскольку 25-летняя Хейли является законодателем стрит-стайла, рекомендуем обратить внимание на предложенные моделью варианты верхней осенней одежды и аксессуары.

[ + – ] Хейли Бибер

Напомним, Хейли Бибер продемонстрировала удачный вариант осенней куртки 2022.

Также Фокус писал об откровенном танце Хейли и Джастина Бибера на одной из вечеринок.