Гейлі Бібер продемонструвала ідеальний осінній образ 2022 (фото)
Зірка подіумів обрала поєднання шику та спорту.
25-річна американська модель Гейлі Бібер продемонструвала ідеальний осінній образ 2022. Про це пише Vogue.
Дружина Джастіна Бібера вийшла у світ в кремовому оверсайз пальті, сірій теплій кофтині та подовжених вільних спортивних штанах. На ногах знаменитості були сірі кросівки. Волосся Гейлі під час прогулянки Лос-Анджелесом було розпущене.
Як аксесуари до листопадового аутфіту зірка подіумів обрала трендову шкіряну сумочку Bottega Veneta, синю бейсболку та чорні сонцезахисні окуляри. У руках вона тримала телефон.
Зазначимо, що вартість сумочки Гейлі Бібер становить 2,5 тисячі фунтів стерлінгів (понад 100 тисяч гривень). Цей аксесуар наразі перебуває на піку трендів, то ж його обирають найбільші зірки сьогодення.
Загалом образ американської моделі вписується в рамки стилю спорт-шик, адже одночасно є комфортним та стильним. А оскільки 25-річна Гейлі є законодавцем стріт-стайлу, радимо звернути увагу на запропоновані моделлю варіанти верхнього осіннього одягу та аксесуари.
Нагадаємо, Гейлі Бібер продемонструвала вдалий варіант осінньої куртки 2022.
Також Фокус писав про відвертий танець Гейлі та Джастіна Бібера на одній з вечірок.