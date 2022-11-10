Гейлі Бібер продемонструвала ідеальний осінній образ 2022 (фото)

Зірка подіумів обрала поєднання шику та спорту.

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25-річна американська модель Гейлі Бібер продемонструвала ідеальний осінній образ 2022. Про це пише Vogue.

Дружина Джастіна Бібера вийшла у світ в кремовому оверсайз пальті, сірій теплій кофтині та подовжених вільних спортивних штанах. На ногах знаменитості були сірі кросівки. Волосся Гейлі під час прогулянки Лос-Анджелесом було розпущене.

Як аксесуари до листопадового аутфіту зірка подіумів обрала трендову шкіряну сумочку Bottega Veneta, синю бейсболку та чорні сонцезахисні окуляри. У руках вона тримала телефон.

[ + – ] Гейлі Бібер

Зазначимо, що вартість сумочки Гейлі Бібер становить 2,5 тисячі фунтів стерлінгів (понад 100 тисяч гривень). Цей аксесуар наразі перебуває на піку трендів, то ж його обирають найбільші зірки сьогодення.

Загалом образ американської моделі вписується в рамки стилю спорт-шик, адже одночасно є комфортним та стильним. А оскільки 25-річна Гейлі є законодавцем стріт-стайлу, радимо звернути увагу на запропоновані моделлю варіанти верхнього осіннього одягу та аксесуари.

[ + – ] Гейлі Бібер

Нагадаємо, Гейлі Бібер продемонструвала вдалий варіант осінньої куртки 2022.

Також Фокус писав про відвертий танець Гейлі та Джастіна Бібера на одній з вечірок.