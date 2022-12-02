Хейли Бибер продемонстрировала идеальное платье для новогодних корпоративов (фото)

Звезда подиумов примерила яркий и стильный образ.

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26-летняя американская модель Хейли Бибер продемонстрировала удачный вариант для празднования новогодних корпоративов 2022/23. Снимком в ярком и стильном аутфите звезда подиумов поделилась в своих соцсетях.

Жена Джастина Бибера примеряла экстремально короткое платье красного цвета с открытыми плечами и длинными рукавами. К образу знаменитость добавила золотистые серьги-кольца и черные лоферы с белыми носками.

Волосы дочь американского актера Стивена Болдуина собрала в аккуратный пучок, а на лице сделала макияж с акцентом на красные губы.

[ + – ] Хейли Бибер

За модными выходами Хейли Бибер следят ее миллионы подписчиков по всему миру. Модель знаменита своим тонким ощущением стиля как праздничных аутфитов, так и обыденных луков.

Жена Джастина Бибера недавно призналась, что получила диагноз тяжелой болезни, несмотря на то, что фанаты звездной пары подозревали их в скорейшем пополнении в семье. Звезда рассказала, что у нее обнаружили кисту яичника размером с яблоко.

[ + – ] Хейли Бибер Фото: Getty Images

Напомним, Хейли Бибер встретила свое 26-летие в столице Японии с друзьями и возлюбленным.

Также Фокус писал о серьезной болезни Хейли Бибер.