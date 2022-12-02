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Стиль жизни

Хейли Бибер продемонстрировала идеальное платье для новогодних корпоративов (фото)

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Фото: Getty Images | Хейли Бибер

Звезда подиумов примерила яркий и стильный образ.

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26-летняя американская модель Хейли Бибер продемонстрировала удачный вариант для празднования новогодних корпоративов 2022/23. Снимком в ярком и стильном аутфите звезда подиумов поделилась в своих соцсетях.

Жена Джастина Бибера примеряла экстремально короткое платье красного цвета с открытыми плечами и длинными рукавами. К образу знаменитость добавила золотистые серьги-кольца и черные лоферы с белыми носками.

Волосы дочь американского актера Стивена Болдуина собрала в аккуратный пучок, а на лице сделала макияж с акцентом на красные губы.

Хейли Бибер Fullscreen
Хейли Бибер

За модными выходами Хейли Бибер следят ее миллионы подписчиков по всему миру. Модель знаменита своим тонким ощущением стиля как праздничных аутфитов, так и обыденных луков.

Жена Джастина Бибера недавно призналась, что получила диагноз тяжелой болезни, несмотря на то, что фанаты звездной пары подозревали их в скорейшем пополнении в семье. Звезда рассказала, что у нее обнаружили кисту яичника размером с яблоко.

Хейли Бибер Fullscreen
Хейли Бибер
Фото: Getty Images

Напомним, Хейли Бибер встретила свое 26-летие в столице Японии с друзьями и возлюбленным.

Также Фокус писал о серьезной болезни Хейли Бибер.