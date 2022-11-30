Хейли Бибер показала округлый живот и испугала подписчиков (фото)

Знаменитость рассказала о серьезной болезни.

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26-летняя американская модель Хейли Бибер сообщила о серьезной болезни. Об этом она рассказала в своих соцсетях.

Дочь актера Стивена Болдуина призналась, что врачи обнаружили у нее кисту в яичнике. Из-за проблемы ее постоянно тошнит, наблюдается вздутие живота и спазмы.

Звезда подиумов поделилась снимком, на котором можно увидеть кругленький животик. Но это не из-за беременности, чего ожидали ее подписчики, а именно из-за серьезных проблем со здоровьем.

У меня нет эндометриоза или синдрома поликистозных яичников, но несколько раз у меня уже была киста яичника, и это никогда не весело. Это больно и заставляет меня чувствовать тошноту, вздутие живота, спазмы и чрезмерные эмоции", — откровенно рассказала американская знаменитость.

[ + – ] Хейли Бибер

Дочь известного актера и канадский музыкант поженились в сентябре 2018 года, однако до сих пор у них нет общих детей. Фанаты супругов активно ожидают пополнения в семье.

Напомним, Хейли Бибер отметила свой 26-й день рождения в столице Японии в компании друзей и мужа.

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