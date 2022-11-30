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Стиль життя

Гейлі Бібер показала округлий живіт та налякала підписників (фото)

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Фото: haileybieber | Гейлі Бібер

Знаменитість розповіла про серйозну хворобу.

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26-річна американська модель Гейлі Бібер повідомила про серйозну хворобу. Про це вона розповіла у своїх соцмережах.

Донька актора Стівена Болдвіна зізналася, що лікарі виявили у неї кісту в яєчнику. Через проблему її постійно нудить, спостерігається здуття живота і спазми.

Зірка подіумів поділилася знімком, на якому можна побачити кругленький животик. Але це не через вагітність, що очікували її підписники, а саме через серйозні проблеми зі здоров'ям.

"У мене кіста в яєчнику розміром з яблуко. У мене немає ендометріозу або синдрому полікістозних яєчників, але кілька разів у мене вже була кіста яєчника, і це ніколи не весело. Це боляче і змушує мене відчувати нудоту, здуття живота, спазми і надмірні емоції", — відверто розповіла американська знаменитість.

Гейлі Бібер Fullscreen
Гейлі Бібер

Донька відомого актора та канадський музикант одружилися у вересні 2018, проте досі в них немає спільних дітей. Фанати подружжя очікують поповнення в родині.

Нагадаємо, Гейлі Бібер відсвяткувала свій 26-й день народження у столиці Японії в компанії друзів та чоловіка.

Також Фокус писав про ідеальний осінній образ 2022, який напередодні продемонструвала Гейлі Бібер.