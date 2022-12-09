Хейли Бибер примерила шубу и мини-платье (фото)

Знаменитость продемонстрировала новый эффектный образ.

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26-летняя американская модель Хейли Бибер соединила в одном образе шубу и мини. Снимками в новом стильном аутфите звезда подиума делится в своих соцсетях.

Жена Джастина Бибера надела роскошную длинную черную шубу, под которой была в темном мини-платье и черных колготках. На ногах знаменитости были черные туфли на каблуке.

Волосы Хейли Бибер оставила распущенными, а к луку добавили трендовые очки и сделала легкий макияж.

[ + – ] Хейли Бибер

В 2022 дочь актера Стивена Болдуина активно продвигала свой собственный бренд косметики Rhode. В начале года модель объявила его временем глазированной кожи.

В своих соцсетях Хейли часто выкладывала фотографии без фильтров и макияжа и показывала, как пользуется продуктами из линейки своего бренда.

[ + – ] Хейли Бибер Фото: Elle

Кроме того, знаменитость продолжала развивать карьеру модели, снимаясь для рекламных кампейнов известных брендов и дефилируя на подиумах.

Напомним, Хейли Бибер примерила платье, точно подошедшее для новогодних корпоративов и семейных празднований.

Также Фокус писал об идеальном пальто для зимы 2022/23, которое накануне продемонстрировала Хейли Бибер.