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Стиль життя

Гейлі Бібер приміряла футболку, яка "підірвала" мережу (фото)

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Фото: Getty Images | Гейлі Бібер

Зірка подіумів продемонструвала своє відчуття самоіронії.

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26-річна американська модель Гейлі Бібер приміряла футболку, яка "підірвала" мережу. Про це пише Page Six.

Напередодні кохана Джастіна Бібера вийшла в Лос-Анджелесі в джинсах з поясом і в ефектній укороченій білій футболці з написом "Nepo Baby".

Цей термін відноситься до дітей, які отримали перевагу в індустрії шоу-бізнесу завдяки своїм відомим батькам, що послужило джерелом натхнення для створення вірусної історії для обкладинки журналу New York "Year of the Nepo Baby".

Гейлі Бібер, яка є дочкою американського актора Стівена Болдвіна та племінницею Алека Болдвіна, і познайомилася зі своїм чоловіком Джастіном Бібером на червоній доріжці, зіткнулася з багатьма звинуваченнями в "кумівстві", коли вона починала кар’єру моделі в середині 2010-х років.

Волосся зірки подіумів у цей день було розпущене, а до аутфіту вона додала маленьку чорну сумочку.

Гейлі Бібер

Наразі дружина Джастіна Бібера, окрім модних показів, активно залучена в просування свого бренду доглядової косметик.

Нагадаємо, 26-річна Гейлі Бібер приміряла напівпрозору сукню перед Новим 2023 роком.

Також Фокус писав про трендовий вкорочений пуховик зими 2022-23, який напередодні продемонструвала Гейлі Бібер.