Гейлі Бібер приміряла футболку, яка "підірвала" мережу (фото)

Зірка подіумів продемонструвала своє відчуття самоіронії.

26-річна американська модель Гейлі Бібер приміряла футболку, яка "підірвала" мережу. Про це пише Page Six.

Напередодні кохана Джастіна Бібера вийшла в Лос-Анджелесі в джинсах з поясом і в ефектній укороченій білій футболці з написом "Nepo Baby".

Цей термін відноситься до дітей, які отримали перевагу в індустрії шоу-бізнесу завдяки своїм відомим батькам, що послужило джерелом натхнення для створення вірусної історії для обкладинки журналу New York "Year of the Nepo Baby".

Гейлі Бібер, яка є дочкою американського актора Стівена Болдвіна та племінницею Алека Болдвіна, і познайомилася зі своїм чоловіком Джастіном Бібером на червоній доріжці, зіткнулася з багатьма звинуваченнями в "кумівстві", коли вона починала кар’єру моделі в середині 2010-х років.

Волосся зірки подіумів у цей день було розпущене, а до аутфіту вона додала маленьку чорну сумочку.

Наразі дружина Джастіна Бібера, окрім модних показів, активно залучена в просування свого бренду доглядової косметик.

