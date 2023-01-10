В метро Лондона заметили сотни людей без штанов

В Лондоне состоялась международная акция "День в метро без штанов" (No Pants Subway Ride).

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8 января — День поездки на метро без штанов и в этом году энтузиасты впервые после пандемии смогли принять участие в перфомансе. Об этом пишет The Mirror.

В этот день люди в подземке разделились на две группы: одни были без штанов, а другие были озадачены внешним видом первых.

И этому есть простая и веселая причина: согреть сограждан улыбками и смехом в холодную погоду.

Официальное членство для участия не требуется. Главное правило — отказаться от брюк и юбок и спуститься в метро в нижнем белье.

Основатели мероприятия заявляют: "Мы не собираем деньги, не повышаем осведомленность — мы просто создаем момент. Философия заключается в том, чтобы создать сцену. Мы хотим, чтобы люди просто улыбались, чтобы у них была положительная реакция".

Такое необычное движение зародилось в 2002 году, когда в нем приняли участие всего семь человек в Нью-Йорке. Сегодня движение охватывает более чем 60 стран.

Также Фокус писал, что 4 января в Берлине, в центре города возле здания Министерства транспорта ФРГ, климатические активисты в спецодежде ремонтной бригады попытались повредить отбойными молотками дорожное покрытие.