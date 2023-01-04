"Дороги ведут в ад": в Берлине экоактивисты в форме ремонтников хотели повредить полотно

Инцидент произошел возле здания Минтранса ФРГ. Членов группировки "Последнее поколение" остановили когда те пытались подключить отбойные молотки к источнику электропитания.

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В Берлине климатические активисты в спецодежде ремонтной бригады попытались повредить отбойными молотками дорожное покрытие на улице Инвалиденштрассе. Об этом пишет немецкое издание Bild.

Инцидент произошел в среду, 4 января, в центре города возле здания Министерства транспорта ФРГ.

Члены группировки "Последнее поколение" (Letzte Generation) вышли на дорогу в форме, огородили участок улицы и хотели ее разбить с помощью отбойных молотков. Однако сотрудники правоохранительных органов, обратившие внимание на странно ведущих себя "рабочих", помешали им завершить начатое. Радикальных экоактивистов остановили, когда они пытались подключить отбойные молотки к источнику электропитания.

Журналисты уточняют, что дорожное полотно не пострадало.

Позже активисты написали в Twitter, что ежедневная рутина ведет человечество "прямо в климатический ад" по свежевымощенным и твердым дорогам.

"Мы не можем этого допустить!" — заявили члены Letzte Generation.

Члены группировки уверены, что нынешний политический курс страны ведет Германию "к страданиям, хаосу и смерти".

Акции радикальных экоактивистов в 2022 году

Напомним, в прошлом году экоактивисты провели целую серию акций, атаковав всемирно известные полотна художников в разных музеях.

14 октября активистки из организации Just Stop Oil, 20-летняя Анна Холланд и 21-летняя Фиби Пламмер, в Национальной галерее в Лондоне облили томатным супом картину нидерландского художника Винсента Ван Гога "Подсолнухи" стоимостью $39,7 млн.

23 октября экоактивисты в музее Барберини в немецком городе Потсдам забросали картофельным пюре картину Клода Моне "Стога сена" стоимостью $110 млн в знак протеста против добычи ископаемого топлива. После этого они приклеили свои руки к полу.

27 октября трое экоактивистов пытались испортить картину нидерландского художника-живописца Яна Вермеера "Девушка с жемчужной сережкой" в музее "Маурицхейс".

5 ноября климатические радикалы приклеили себя к двум картинам испанского художника Франсиско-Хосе де Гойи в Мадриде.

9 ноября климатические активисты из движения Stop Fossil Fuel Subsidies приклеились к картине Энди Уорхола "Банки с супом "Кэмпбелл" в Национальной художественной галерее Австралии в Канберре.