Экоактивисты добрались до работ Энди Уорхолла (видео)

Активистки разрисовали серию из 10 картин маркером и попробовали приклеить себя к ней.

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Климатические активисты из движения Stop Fossil Fuel Subsidies, выступающие против газовой, нефтяной и угольной отраслей и пытающиеся привлечь внимание к климатическим проблемам, приклеились к картине Энди Уорхола "Банки с супом "Кэмпбелл"" в Национальной художественной галерее Австралии в Канберре, сообщает Reuters.

На видео, опубликованном организацией, видно, как две женщині с помощью клейкой ленты приклеивают руки к работе художника, а также разрисовівают синими маркерами серию из 10 картин. От порчи их спасло стекло.

"Энди Уорхол изобразил безумное потребительство в этом культовом сериале. И теперь у нас капитализм сошел с ума. Семьям приходится выбирать между лекарствами и едой для своих детей, в то время как компании, работающие на ископаемом топливе, получают рекордные прибыли", – заявила протестующая Бонни Кассен.

Эта акция – одна из огромной череды подобных, прокатившихся по всему миру. Экоактивисты уже неоднократно пачкали мировые шедевры и приклеивали себя к ним в знак протестов против разработки новых газовых и нефтяных месторождений.

Так, в октябре экоактивистка Фиби Пламмер облила томатным супом картину Винсента Ван Гога "Подсолнухи" в лондонской Национальной галерее. Сама картина находилась за стеклом, суп нанес незначительные повреждения раме.

В Лондоне две активистки движения Just Stop Oil испачкали шоколадным тортом восковую фигуру короля Карла III в музее мадам Тюссо.

Подобных акций становится все больше, и полиция начала реагировать соответственно. Например, в Нидерландах двое бельгийских эко-активистов, которые облили томатным супом культовую картину Яна Вермеера "Девушка с жемчужной сережкой" в ходе акции протеста против изменения климата, получили тюремный срок. Их приговорили к двум месяцам заключения.