Эко-активисты размазали шоколадный торт по лицу воскового короля Карла III (видео)

Другие восковые копии членов королевской семьи не пострадали.

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Участники движения Just Stop Oil, выступающего против увеличения нефтедобычи, продолжают протестные акции, устраивая нападения на шедевры мирового искусства и перекрывая движение в таких крупных городах как Лондон. Теперь же они добрались и до королевской семьи Великобритании, вернее их восковых копий в музее мадам Тюссо, сообщает Daily Mail.

20-летняя Эйлид Макфадден из Глазго и 29-летний художник-декоратор из Сандерленда Том Джонсон подошли к экспозиции с королевской семьей в лондонском музее и с криками "Пришло время действовать" испачкали фигуру короля тортом. Восковые фигуры Камиллы, Уильяма и Кейт остались невредимыми.

Когда очевидцы попытались остановить эко-активистов, Эйлид начала рассказывать об изменении климата из-за постоянно возрастающих объемов добычи нефти.

Полиция задержала пару. Позже выяснилось, что они купили билеты в музей мадам Тюссо и надели черные топы, чтобы прикрыть футболки с названием движения.

Макфадден уже отметился участием в массовых акциях. Так, он был среди группы из 20 активистов, которые в мае заблокировали вход на нефтяной терминал Nustar Clydebank недалеко от Глазго. Правоохранителям пришлось применить силу, чтобы разогнать нарушителей общественного порядка.

Ранее активисты Just Stop Oil перекрывали Дартфордский мост, заливали томатным супом "Подсолнухи" Ван Гога, красили оранжевым баллончиком культовый стеклянный фасад Harrods и приклеивались к перекрестку лондонского Abbey Road. Кроме того, они совершили акт вандализма по отношению к еще одной легендарной картине. Участники движения забросали картину Клода Моне "Стога сена" стоимостью 110 млн долларов картофельным пюре в музее в немецком городе Потсдам.

Вдохновитель Just Stop Oil Роджер Халлам призывает участников движения к радикальным действиям, утверждая, что "ничего не произойдет", если вы не расстроите общественность. В свою очередь Руперт Рид, бывший представитель Extinction Rebellion (социально-политическое движение, которое использует методы ненасильственной борьбы, чтобы выступать против климатических изменений, потери биоразнообразия и риска социально-экологического коллапса, – прим. ред) призвал группу сосредоточиться на привлечении новых членов к своему делу, а не на ярких демонстрациях.

По его словам, "радикальные" действия, предпринимаемые группами, создают "значительные препятствия" при вербовке новых активистов для присоединения к делу.