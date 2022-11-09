Екоактивісти дібралися до робіт Енді Воргола (відео)

Активістки розмалювали серію з 10 картин маркером і спробували приклеїти себе до неї.

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Кліматичні активісти з руху Stop Fossil Fuel Subsidies, які виступають проти газової, нафтової та вугільної галузей і намагаються привернути увагу до кліматичних проблем, приклеїлися до картини Енді Воргола "Банки із супом "Кемпбелл" у Національній художній галереї Австралії в Канберрі.

На відео, опублікованому організацією, видно, як дві жінки за допомогою клейкої стрічки приклеюють руки до роботи художника, а також розмальовують синіми маркерами серію з 10 картин. Від псування їх урятувало скло.

"Енді Воргол зобразив шалене споживання в цій культовій серії. І тепер у нас капіталізм збожеволів. Сім'ям доводиться вибирати між ліками та їжею для своїх дітей, тоді як компанії, що працюють на викопному паливі, отримують рекордні прибутки", — заявила протестувальниця Бонні Кассен.

Ця акція — одна з величезної низки подібних, які прокотилися по всьому світу. Екоактивісти вже неодноразово бруднили світові шедеври та приклеювали себе до них на знак протестів проти розробки нових газових і нафтових родовищ.

Так, у жовтні екоактивістка Фібі Пламмер облила томатним супом картину Вінсента Ван Гога "Соняшники" в лондонській Національній галереї. Сама картина була за склом, суп завдав незначних ушкоджень рамі.

У Лондоні дві активістки руху Just Stop Oil забруднили шоколадним тортом воскову фігуру короля Карла III у музеї мадам Тюссо.

Подібних акцій дедалі більше, і поліція почала реагувати відповідно. Наприклад, у Нідерландах двоє бельгійських екоактивістів, які облили томатним супом культову картину Яна Вермеєра "Дівчина з перлиною сережкою" під час акції протесту проти зміни клімату, отримали тюремний термін. Їх засудили до двох місяців ув'язнення.