Екоактивісти розмазали шоколадний торт на лице воскового короля Карла III (відео)

Інші воскові копії членів королівської родини не постраждали.

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Учасники руху Just Stop Oil, який виступає проти збільшення нафтовидобутку, продовжують протестні акції, влаштовуючи напади на шедеври світового мистецтва та перекриваючи рух у таких великих містах як Лондон. Тепер же вони дісталися і королівської родини Великобританії, вірніше їх воскових копій у музеї мадам Тюссо, повідомляє Daily Mail.

20-річна Ейлід Макфадден із Глазго та 29-річний художник-декоратор із Сандерленда Том Джонсон підійшли до експозиції з королівською родиною в лондонському музеї та з криками "Настав час діяти" забруднили фігуру короля тортом. Воскові фігури Камілли, Вільяма та Кейт залишилися неушкодженими.

Коли очевидці спробували зупинити екоактивістів, Ейлід почала розповідати про зміну клімату через обсяги видобутку нафти, що постійно зростають.

Поліція затримала пару. Пізніше з'ясувалося, що вони купили квитки до музею мадам Тюссо та одягли чорні топи, щоб прикрити футболки з назвою руху.

Макфадден вже відзначився участю у масових акціях. Так, він був серед групи із 20 активістів, які у травні заблокували вхід на нафтовий термінал Nustar Clydebank недалеко від Глазго. Правоохоронцям довелося застосувати чинність, щоб розігнати порушників громадського порядку.

Раніше активісти Just Stop Oil перекривали Дартфордський міст, заливали томатним супом "Соняшники" Ван Гога, фарбували помаранчевим балончиком культовий скляний фасад Harrods і приклеювалися до перехрестя лондонського Abbey Road. Крім того, вони здійснили акт вандалізму щодо ще однієї легендарної картини. Учасники руху закидали картину Клода Моне "Стіг сіна" вартістю 110 млн доларів картопляним пюре в музеї в німецькому місті Потсдам.

Натхненник Just Stop Oil Роджер Халлам закликає учасників руху до радикальних дій, стверджуючи, що "нічого не станеться", якщо ви не засмутите громадськість. Зі свого боку Руперт Рід, колишній представник Extinction Rebellion (соціально-політичний рух, який використовує методи ненасильницької боротьби, щоб виступати проти кліматичних змін, втрати біорізноманіття та ризику соціально-екологічного колапсу, — прим. ред) закликав групу зосередитись на залученні нових членів у своїй справі, а не на яскравих демонстраціях.

За його словами, "радикальні" дії, що вживаються групами, створюють "значні перешкоди" під час вербування нових активістів для приєднання до справи.