В Мадриде эко-активистки приклеили себя к картинам Франсиско-Хосе де Гойи (видео)

Протестующие относятся к движению Futuro Vegetal и выступают против климатических изменений и потери биоразнообразия.

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Эко-активисты приклеили себя к двум картинам испанского художника Франсиско-Хосе де Гойи в Мадриде. Об этом пишет digi24.

Неизвестные девушки приклеили себя к рамам картин художника эпохи Романтизм и Рококо в столице Испании в знак протеста против изменения климата и глобального потепления. Под прицел попали картины "Маха оголенная" и "Маха одетая". Между ними активистки написали "+1,5 °C". Сами картины остались невредимыми.

На такое число выбор протестующих пал не зря, ведь международное сообщество призывает мир ограничить глобальное потепление до полутора градусов по Цельсию. Такая температура сравнима с доиндустриальной эпохой, ее несоблюдение приведет к необратимым последствиям в жизни планеты.

Как известно, эко-активисток задержала местная полиция. Им выберут соответствующее наказание.

Неизвестные отметили, что принадлежат к Futuro Vegetal ("Овощное будущее") — движению, связанному с Extinction Rebellion Spain, которое выступает против климатических изменений и потери биоразнообразия.

[ + – ] Эко-активисты в Мадриде приклеили себя к картинам испанского художника

В последнее время эко-активисты все чаще устраивают публичные перформансы с призывом обратить внимание на изменения климата и остановить увеличение объемов нефтедобычи. В частности, протестующие пытались испортить картины Клода Моне, Ван Гога и бросили торт в восковую фигуру короля Великобритании Карла III в лондонском музее.

Напомним, эко-активисты приклеили себя к скелету динозавра старше 60 млн лет.

Также Фокус подробно разбирался с популярным движением эко-активистов Just Stop Oil.