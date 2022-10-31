Эко-активистки приклеили себя к скелету динозавра возрастом 66 млн лет (видео)

Одна из активисток – мать четырех детей. По ее словам, она опасается последствий изменения климата.

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У британского движения Just Stop Oil, выступающего за прекращение разработки новых месторождений появились последователи и в других странах, которые устраивают акции протеста в музеях и других общественных местах в знак протеста против изменений климата. В этот раз отличились участники радикального экологического движения "Letzte Generation" ("Последнее поколение"), проникшие в берлинский Музей естественной истории, сообщает Reuters.

34-летняя Кэрис Коннелл и 42-летняя Сольвиг Шинкоете в оранжевых жилетах приклеили себя к металлическим столбам, поддерживающим скелет динозавра, которому около 66 миллионов лет. Они держали плакат с надписью "Что, если правительство не держит это под контролем?"

Собравшимся посетителям музея Коннелл заявила, что боится "лесных пожаров, нехватки воды, голода и войны.

В свою очередь Сольвиг, мать четырех детей, сказала, что опасается последствий изменения климата:

"Мирное сопротивление – это способ, который мы выбрали, чтобы защитить наших детей от смертельного невежества правительств".

Активистки призвали власти Берлина предпринять быстрые шаги по сокращению выбросов, например, установив ограничение скорости на автомагистралях и введя более доступный общественный транспорт.

[ + – ] Одна из активисток привела в музей и своего ребенка

Видео протестной акции появилось и на странице Letzte Generati Twitter.

Правительство Германии поставило цели по сокращению выбросов CO2, чтобы к 2045 году они стали углеродно-нейтральными, но не установило ограничение скорости на сети автомагистралей страны.

Акция протеста продолжалась 20 минут, пока не прибыла полиция. Снятие женщин с перил заняло еще 40 минут. Директор музея сообщил, что полиция возбудила уголовное дело о вторжении и порче имущества.

В последнее время акции эко-активистов волной прокатились по Великобритании. В поле зрения борцов с изменением климата оказались не только мировые шедевры вроде картины Ван Гога "Подсолнухи", Клода Моне "Стоги сена" и другие, но и магазины дорогих брендов в Лондоне. Они облили краской витрины салонов люксовых автомобильных брендов Aston Martin, Bugatti, Bentley и Ferrari, универмага Harrods, бутика Rolex.

Напомним, что собой представляет движение Just Stop Oil, ставшее настоящей головной болью для британских властей и водителей.