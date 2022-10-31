Екоактивістки приклеїли себе до скелету динозавра віком 66 млн років (відео)

Одна з активісток – мати чотирьох дітей. За її словами, вона непокоїться стосовно наслідки зміни клімату.

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У британського руху Just Stop Oil, який виступає за припинення розробки нових родовищ, з'явилися послідовники і в інших країнах, які влаштовують акції протесту в музеях та інших громадських місцях на знак протесту проти змін клімату. Цього разу відзначилися учасники радикального екологічного руху "Letzte Generation" ("Останнє покоління"), які проникли до берлінського Музею природної історії, повідомляє Reuters.

34-річна Керіс Коннелл та 42-річна Сольвіг Шинкоете в помаранчевих жилетах приклеїли себе до металевих стовпів, що підтримують скелет динозавра, якому близько 66 мільйонів років. Вони тримали плакат із написом "Що, якщо уряд не тримає це під контролем?"

Відвідувачам музею Коннелл заявила, що боїться "лісових пожеж, нестачі води, голоду і війни".

Сольвіг, мати чотирьох дітей, сказала, що непокоїться стосовно наслідків зміни клімату:

"Мирний опір – це спосіб, який ми вибрали, щоб захистити наших дітей від смертельного невігластва урядів".

Активістки закликали владу Берліна зробити швидкі кроки зі скорочення викидів, наприклад, встановивши обмеження швидкості на автомагістралях і запровадивши більш доступний громадський транспорт.

[ + – ] Одна з активісток привела до музею та своєї дитини

Відео протестної акції з'явилося на сторінці Letzte Generati Twitter.

Уряд Німеччини поставив за мету скорочення викидів CO2, щоб до 2045 року вони стали вуглецевонейтральними, але не встановив обмеження швидкості на мережі автомагістралей країни.

Акція протесту тривала 20 хвилин, доки не прибула поліція. Зняття жінок із поручнів зайняло ще 40 хвилин. Директор музею повідомив, що поліція порушила кримінальну справу про вторгнення та псування майна.

Останнім часом акції екоактивістів хвилею поширилися Великою Британією. У полі зору борців зі зміною клімату опинилися не лише світові шедеври на кшталт картини Ван Гога "Соняшники", Клода Моне "Копиці сіна" та інші, а й магазини дорогих брендів у Лондоні. Вони облили фарбою вітрини салонів люксових автомобільних брендів Aston Martin, Bugatti, Bentley та Ferrari, універмагу Harrods, бутіка Rolex.

Нагадаємо, що являє собою рух Just Stop Oil, що став справжнім головним болем для британської влади та водіїв.