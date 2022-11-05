У Мадриді екоактивістки приклеїли себе до картин Франсіско-Хосе де Гої (відео)

Протестувальниці належать до руху Futuro Vegetal та виступають проти кліматичних змін і втрати біорізноманіття.

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Екоактивісти приклеїли себе до двох картин іспанського художника Франсіско-Хосе де Гої в Мадриді. Про це пише digi24.

Невідомі дівчата приклеїли себе до рам картин митця епохи Романтизм та Рококо у столиці Іспанії на знак протесту проти зміну клімати та глобального потепління. Під приціл потрапили картини "Маха оголена" та "Маха одягнена". Між ними активістки написали "+1,5 °C". Самі картини залишилися неушкодженими.

На таке число вибір протестувальниць впав недаремно, адже міжнародна спільнота закликає світ обмежити глобальне потепління до півтора градуса за Цельсієм. Така температура порівняна з доіндустріальною епохою, її недотримання призведе до незворотних наслідків у житті планети.

Як відомо, екоактивісток затримала місцева поліція. Їм оберуть відповідне покарання.

Невідомі зазначили, що належать до Futuro Vegetal ("Овочеве майбутнє") — руху, пов’язаного з Extinction Rebellion Spain, який виступає проти кліматичних змін і втрати біорізноманіття.

[ + – ] Екоактивісти в Мадриді приклеїли себе до картин іспанського художника

Останнім часом екоактивісти все частіше влаштовують публічні перформанси із закликом звернути увагу на зміни клімату та зупинити збільшення обсягів нафтовидобування. Зокрема протестувальники намагалися зіпсувати картини Клода Моне, Ван Гога та кинули торт у воскову фігуру короля Великобританії Карла ІІІ у лондонському музеї.

Нагадаємо, екоактивісти приклеїли себе до скелету динозавра віком понад 60 млн років.

Також Фокус детально розбирався з популярним рухом екоактивістів Just Stop Oil.