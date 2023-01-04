"Дороги ведуть у пекло": у Берліні екоактивісти у формі ремонтників хотіли пошкодити полотно

Інцидент стався біля будівлі Мінтрансу ФРН. Членів угруповання "Останнє покоління" зупинили, коли ті намагалися під'єднати відбійні молотки до джерела електроживлення.

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У Берліні кліматичні активісти у спецодязі ремонтної бригади спробували пошкодити відбійними молотками дорожнє покриття на вулиці Інваліденштрасе. Про це пише німецьке видання Bild.

Інцидент стався у середу, 4 січня, у центрі міста біля будівлі Міністерства транспорту ФРН.

Члени угруповання "Останнє покоління" (Letzte Generation) вийшли на дорогу у формі, обгородили ділянку вулиці та хотіли її розбити за допомогою відбійних молотків. Однак співробітники правоохоронних органів, які звернули увагу на "робітників", що дивно поводяться, завадили їм завершити розпочате. Радикальних екоактивістів зупинили, коли ті намагалися під'єднати відбійні молотки до джерела електроживлення.

Журналісти уточнюють, що дорожнє полотно не постраждало.

Пізніше активісти написали в Twitter, що щоденна рутина веде людство "прямо в кліматичне пекло" свіжими і твердими дорогами.

"Ми не можемо цього допустити!" — заявили члени Letzte Generation.

Члени угруповання впевнені, що нинішній політичний курс країни веде Німеччину "до страждань, хаосу та смерті".

Акції радикальних екоактивістів у 2022 році

Нагадаємо, минулого року екоактивісти провели цілу серію акцій, атакувавши всесвітньо відомі полотна художників у різних музеях.

14 жовтня активістки з організації Just Stop Oil, 20-річна Анна Холланд та 21-річна Фібі Пламмер, у Національній галереї в Лондоні облили томатним супом картину нідерландського художника Вінсента Ван Гога "Соняшники" вартістю $39,7 млн.

23 жовтня екоактивісти в музеї Барберіні в німецькому місті Потсдам закидали картопляним пюре картину Клода Моне "Стіг сіна" вартістю $110 млн на знак протесту проти видобутку викопного палива. Після цього вони приклеїли свої руки до підлоги.

27 жовтня троє екоактивістів намагалися зіпсувати картину нідерландського художника-живописця Яна Вермеєра "Дівчина з перлиною сережкою" у музеї "Мауріцхейс".

5 листопада кліматичні радикали приклеїли себе до двох картин іспанського художника Франсіско-Хосе де Гої у Мадриді.

9 листопада кліматичні активісти з руху Stop Fossil Fuel Subsidies приклеїлися до картини Енді Уорхола "Банки із супом "Кемпбелл" у Національній художній галереї Австралії у Канберрі.