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Стиль жизни

11 января 2023 года: день памяти Вифлеемских младенцев - что сегодня нельзя делать?

Изображение Вифлеемских младенцев
Изображение Вифлеемских младенцев

Сегодня нельзя оставлять детей без присмотра и браться за новые дела.

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Что случилось в этот день:

Сегодня церковь почитает Вифлеемских младенцев. Согласно Евангелия от Матфея, волхвы увидели яркую звезду в небе и сообщили царю Ироду, что на свет родился новый "царь", а тот в порыве ярости приказал уничтожить всех младенцев до 2-х лет. Тогда в Вифлееме и окрестностях убили 14 тысяч мальчиков, но Мария и Иосиф с новорожденным Иисусом успели сбежать в Египет, как им посоветовал Ангел.

Также 11 января празднуют Международный день "Спасибо".

Что нельзя делать 11 января:

  • оставлять детей без присмотра;
  • ходить в лес;
  • браться за важные дела или начинания.

Народные приметы и поверья:

  • теплая погода — к ранней весне;
  • если началась метель — июль будет пасмурным;
  • крупные хлопья снега — к потеплению;
  • северный ветер — ждите холода;
  • если шумит лес — будет ясная погода.

День ангела празднуют:

Фома, Викентий, Тимофей, Степан, Григорий, Сергей, Павел, Петр, Николай, Андрей, Алексей, Василий, Данило, Иван, Константин, Федор, Анна.

А также в этот день:

  • 1785 — Нью-Йорк стал столицей США (до 1790);
  • 1922 — впервые для лечения от диабета был применен инсулин.