11 января 2023 года: день памяти Вифлеемских младенцев - что сегодня нельзя делать?

Сегодня нельзя оставлять детей без присмотра и браться за новые дела.

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Что случилось в этот день:

Сегодня церковь почитает Вифлеемских младенцев. Согласно Евангелия от Матфея, волхвы увидели яркую звезду в небе и сообщили царю Ироду, что на свет родился новый "царь", а тот в порыве ярости приказал уничтожить всех младенцев до 2-х лет. Тогда в Вифлееме и окрестностях убили 14 тысяч мальчиков, но Мария и Иосиф с новорожденным Иисусом успели сбежать в Египет, как им посоветовал Ангел.

Также 11 января празднуют Международный день "Спасибо".

Что нельзя делать 11 января:

оставлять детей без присмотра;

ходить в лес;

браться за важные дела или начинания.

Народные приметы и поверья:

теплая погода — к ранней весне;

если началась метель — июль будет пасмурным;

крупные хлопья снега — к потеплению;

северный ветер — ждите холода;

если шумит лес — будет ясная погода.

День ангела празднуют:

Фома, Викентий, Тимофей, Степан, Григорий, Сергей, Павел, Петр, Николай, Андрей, Алексей, Василий, Данило, Иван, Константин, Федор, Анна.

А также в этот день: