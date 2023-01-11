11 января 2023 года: день памяти Вифлеемских младенцев - что сегодня нельзя делать?
Сегодня нельзя оставлять детей без присмотра и браться за новые дела.
Что случилось в этот день:
Сегодня церковь почитает Вифлеемских младенцев. Согласно Евангелия от Матфея, волхвы увидели яркую звезду в небе и сообщили царю Ироду, что на свет родился новый "царь", а тот в порыве ярости приказал уничтожить всех младенцев до 2-х лет. Тогда в Вифлееме и окрестностях убили 14 тысяч мальчиков, но Мария и Иосиф с новорожденным Иисусом успели сбежать в Египет, как им посоветовал Ангел.
Также 11 января празднуют Международный день "Спасибо".
Что нельзя делать 11 января:
- оставлять детей без присмотра;
- ходить в лес;
- браться за важные дела или начинания.
Народные приметы и поверья:
- теплая погода — к ранней весне;
- если началась метель — июль будет пасмурным;
- крупные хлопья снега — к потеплению;
- северный ветер — ждите холода;
- если шумит лес — будет ясная погода.
День ангела празднуют:
Фома, Викентий, Тимофей, Степан, Григорий, Сергей, Павел, Петр, Николай, Андрей, Алексей, Василий, Данило, Иван, Константин, Федор, Анна.
А также в этот день:
- 1785 — Нью-Йорк стал столицей США (до 1790);
- 1922 — впервые для лечения от диабета был применен инсулин.