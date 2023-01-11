Начало белой полосы. Гороскоп для всех знаков Зодиака на 11 января

Сегодня влияние звезд принесет удачу в делах и личной жизни.

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Овен

Перестаньте акцентировать внимание на воспоминаниях. Вместо этого поблагодарите судьбу за настоящее и постройте планы на будущее.

Телец

События сегодняшнего дня станут для вас решающими во многом. Возможна встреча с человеком, который сильно повлияет на вашу жизнь.

Близнецы

Не нужно огорчаться, если сегодня отменяется какая-нибудь запланированная поездка. Звезды указывают, что вам лучше остаться дома — отнеситесь к этому спокойно и с позитивом.

Рак

Вечером этого дня Ракам звезды советуют не оставаться дома, а отправиться куда-нибудь в компании друзей. Если погода позволит, лучше выехать на свежий воздух.

Лев

Удачный день для решения финансовых и профессиональных вопросов. Но старайтесь не идти на поводу своих слабостей и капризов.

Дева

Сегодня попытайтесь не раздражаться ни на что. Попробуйте спокойно, аргументировано и без эмоций выражать свое недовольство чем-то.

Весы

Сегодня влияние звезд принесет удачу в делах и личной жизни. Вы будете притягивать восхищенные взгляды окружающих и получать множество комплиментов.

Скорпион

Начался период, когда вы будете пожинать плоды своих прежних стараний — похвала, признание или премия — это та награда, которая ожидает вас сегодня.

Стрелец

Сегодня вам как никогда нужно стоять на своем. Уверенность в себе и своих решениях принесут большой успех в будущем.

Козерог

Постарайтесь закрыть все просроченные задачи, которые вы откладывали на потом, закрыть именно сегодня. Звезды предупреждают, что сегодня нельзя лениться.

Водолей

Сегодня лучше не заниматься важными финансовыми вопросами. Лучше посвятить это время чему-нибудь творческому.

Рыбы

Проявите внимание к своей половинке. Могут возникнуть небольшие трудности, с которыми будет справиться не так и быстро.

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