В розовом платье от Chanel: Марго Робби очаровала публику на "Золотом глобусе" 2023

Знаменитая актриса очаровала своим нежным образом.

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В Лос-Анджелесе в отеле Beverly Hilton состоялась 80-ая ежегодная премия "Золотой глобус". 32-летняя австралийская актриса Марго Робби вышла на красную дорожку в сшитом на заказ платье нежно-розового цвета от Chanel. Об этом пишет Harpers Bazаar.

Платье с вырезом на шее из кутюрной коллекции Haute Couture осень-зима 2022 было украшено прозрачными диагональными полосками, гладким встроенным поясом, юбкой из тюля и украшением в виде серебряной звезды на шее.

[ + – ] Марго Робби Фото: Getty

Дизайнерское произведение, сшитое Кейт Янг, само по себе стало шедевром, на создание которого ушло 750 часов работы и 30 000 элементов вышивки, включая блестки, стеклярус и перья.

Любимица и бывшее лицо французского дома моды Марго Робби позволила платью сиять и свела к минимуму аксессуары, надев только тонкое кольцо из 18-каратного белого золота и бриллиантов. Ее розовый макияж и непринужденная волнистая укладка были одинаково минималистичны.

Известно, что Марго Робби была номинирована на лучшую женскую роль в фильме "Вавилоне".

Также Фокус писал о самых эффектных нарядах красной дорожки "Золотого глобуса 2023".