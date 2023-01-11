Звезда "Русалочки" Холли Бейли в розовом бикини продемонстрировала пышное декольте

Знаменитость похвасталась стройной фигурой в купальнике.

Related video

22-летняя певица и актриса Холли Бейли опубликовала в своем Instagram-аккаунте пикантные фото с отдыха. На снимках знаменитость показала, как выглядит в купальнике.

R&B-певица Холли Бейли позировала на бамбуковых качелях. На девушке было бледно-розовое бикини с бретельками-цепочками. Лиф прекрасно подчеркнул ее пышное декольте.

Пляжный лук она дополнила черными шлепками. Волосы Бейли заплели в длинные косички. На лице был практически незаметный макияж с акцентом на пышных ресницах.

"Где-то качаюсь", – подписала звезда великолепные снимки.

[ + – ] Холли Бейли Фото: Instagram @hallebailey

Напомним, Бейли исполнила роль Ариэль в музыкальном фэнтезийном фильме "Русалочке" (The Little Mermaid). Это ремейк одноименного полнометражного фильма Walt Disney Animation Studios 1989 года, основанного на сказке Ганса Кристиана Андерсена. Премьера "Русалочки" в США запланирована на май 2023 года.

Также Фокус писал, что Холли Бейли вышла на ковровую дорожку вместе с бойфрендом Дэррило Дуэйном Гранберри-младшим