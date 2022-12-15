В оригинальном бюстье с позолотой: актриса Холли Бейли на премьере фильма "Аватар: путь воды"

Образ актрисы получился весьма нестандартным.

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22-летняя певица и актриса Холли Бейли, которая совсем скоро появится в ремейке легендарной сказки Disney "Русалочка", посетила премьерный показ фильма "Аватар: путь воды". Премьера состоялась в Лос-Анджелесе. Об этом пишет Daily Mail.

Знаменитость вышла на ковровую дорожку вместе с бойфрендом Дэррило Дуэйном Гранберри-младшим — американским репером, профессионально известным как PontiacMadeDDG или просто DDG.

[ + – ] Холли Бейли и DDG Фото: Instagram @usatodaylife

Для выхода на публику Холли выбрала образ от Balmain из круизной коллекции 2023. Она надела оригинальный топ-бюстье без бретелек с позолотой, вдохновленный древнеегипетской историей, отсылками к Клеопатре, богини Нехбет и другим символам. Известно, что топ был создан брендом в сотрудничестве с египетским ювелирным Домом Azza Fahmy. Свой аутфит певица дополнила также парой черных брюк прямого кроя и черными туфлями с золотыми шипами. В качестве аксессуаров звезда выбрала золотое колье и браслеты.

Напомним, 47-летняя британская актриса Кейт Уинслет во время съемок сиквела режиссера и сценариста Джеймса Кэмерона "Аватар: путь воды" ошеломила коллег по киноленте, установив новый рекорд среди актеров по фридайвингу. Ее результат – 7 минут 15 секунд.

Также Фокус писал, что 49-летняя немецкая супермодель Хайди Клум посетила премьеру фильма "Аватар: Путь воды" в роскошном полупрозрачном белом платье из шифона от украинского бренда Lever Couture.